«الرعاية الصحية» تستعد لرابع موجات كورونا.. مستشفيات عزل وفرز إلكتروني

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، استعدادات هيئة الرعاية الصحية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا بمحافظات التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، والإسماعيلية)، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات 2022/2021، وتماشيًا مع جهود الدولة في التصدي للفيروس.

غرفة مركزية لإدارة الأزمات والطوارئ برئاسة «الرعاية الصحية»

وأشار السبكي، إلى إنشاء غرفة مركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وربطها مع غرف إدارات الأزمات والطوارئ بفروع الهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل الثلاث، وانعقادها على مدار الساعة، لمواجهة أي طارئ قد تيحدث والتعامل الفوري معه، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأكسجين والأدوية بالمستشفيات المخصصة للعزل، ومتابعة عمليات الرصد وحركة الحالات المصابة داخل المحافظات.

4 مستشفيات للعزل بالكامل في بورسعيد والأقصر

ولفت إلى تخصيص 4 مستشفيات للعزل بالكامل بمحافظتي بورسعيد والأقصر، وهما «الحياة بورفؤاد و30 يونيو» في بورسعيد، «الكرنك الدولي والأطفال التخصصي» في الأقصر، مؤكدًا رفع حالة الاستعداد القصوى بهذه المستشفيات تحسبًا لأي زيادات في أعداد الإصابات بالفيروس، وجاهزيتها لاستقبال وعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا، حيث جرى التأكد من المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والأكسجين بها، مع تقديم سبل الدعم للفرق الطبية لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

ولفت السبكي إلى أن الحالات المكتشفة أو المشتبه إصابتها بالفيروس في محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي بدأ التشغيل التجريبي للمنظومة بها في منتصف فبراير من العام الجاري، يتم تحويلها إلى مستشفيات الحميات بالمحافظة، وذلك من خلال التنسيق بين فرع الهيئة ومديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، كما يتم التنسيق للتحويل إلى مستشفيات الصدر والحميات بمحافظتي بورسعيد والأقصر حال الاحتياج لذلك مع مديريات الشئون الصحية أيضًا بتلك المحافظات.

استمرار عمل غرفة الفرز الإلكتروني لتقييم الحالة الصحية للمشتبه بإصابتهم بالفيروس من داخل منازلهم

وأكد استمرار عمل غرفة الفرز الإلكتروني لتقييم الحالة الصحية للمشتبه في إصابتهم بالفيروس من داخل منازلهم، واتخاذ اللازم نحوهم سواء بتحويلهم للمستشفيات المخصصة للعزل لتلقي الرعاية الصحية اللازمة والعلاج، أو متابعة حالات العزل المنزلي منهم وتوزيع الأدوية الخاصة بعلاج مرضى كورونا عليهم، حسب أحدث البروتوكولات العلاجية للفيروس، بما يتماشى مع مستجدات المرض، إضافة إلى خطط التوعية بالفيروس والإجرارات الاحترازية والوقائية والأعراض عبر صفحة فيس بوك الرسمية للهيئة.

خيام طبية للفرز المبدئي للمترددين أمام مداخل المنشآت الصحية للهيئة

وتابع السبكي، استمرار عمل خيام ونقاط الفرز المبدئية أمام المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، والمجهزة بالمستلزمات الطبية والتجهيزات المعملية للكشف عن أعراض فيروس كورونا، حيث يخضع المريض المتوجه للمنشأة للكشف عن درجة الحرارة والتي تعتبر من أكثر أعراض الإصابة شيوعًا بفيروس كورونا، ومن يظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس يتم اتخاذ اللازم نحو علاجه، ومن لم يتم ظهور أي أعراض يتم دخوله إلى المنشآة للحصول على الخدمة الطبية التي يرغب بها، بهدف حماية المترددين على المنشآة الصحية بالأساس من مخاطر الإصابة بالفيروس، ومنع الوباء من إصابة الفريق الطبي عبر مخالطة مرضى مصابين بالفيروس، وضمان بيئة صحية خالية من الأوبئة في ظل تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى التي تحقق الجودة الشاملة فى أداء الخدمة.

ضرورة أخذ لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن

ودعا السبكي، المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، حفاظًا على الصحة العامة للطلاب بالمدارس والجامعات، ومشددًا على ضرورة أخذ لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن خلال الفترة الحالية بمراكز التطعيم المختلفة في مختلف المحافظات للحماية من الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كونهم الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس وتأثرًا بمضاعفاته.

توفير لقاحات كورونا في المنشآت الصحية التابعة للهيئة

وأكد أنّ مصر أصبحت من أولى دول العالم المهتمة باللقاحات للحد من انتشار الفيروس، والهيئة حريصة على أداء دورها في التصدي له، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان عن طريق توفير اللقاحات المضادة للفيروس داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالوزارة والطب الوقائي في تحويل الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس إلى مستشفيات الصدر والحميات التابعة للوزارة بالمحافظات سالفة الذكر حال الاحتياج لذلك، بما يتماشى مع خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية في مجابهة فيروس كورونا وحرصها الدائم على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية والمجتمع ككل.

تطعيم 100% من العاملين بـ«الرعاية الصحية» كأول جهة حكومية تعلن تطعيم جميع موظفيها

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنّه جرى تطعيم 100% من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية كأول جهة حكومية تعلن تطعيم جميع العاملين بها باللقاح الخاص بفيروس كورونا.