تفاصيل إنشاء أول نصب تذكاري بالعاصمة الإدارية «صور»

حصلت «الوطن» على نسخة من صور تنفيذ أول نصب تذكاري بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مصادر: النصب التذكاري يضم ساري علم هو الأطول في العالم

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن النصب التذكاري الجديد، الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يتميز بوجود ساري علم بارتفاع 185 مترا، وهو الأطول في العالم، وهذا بخلاف مسجد مصر الكبير بحيث تتحول الساحة إلى مزار ومتنزه لكل المترددين على العاصمة، حيث تنتشر المسطحات الخضراء والنوافير، ومناطق لجلوس ونجول الزائرين.

ساحة الشعب تضم مسارح ومسجد مصر و8 نافورات مضيئة

وتضم ساحة الشعب العديد من المشروعات والمرافق العامة الهامة يأتى في مقدمتها، وجود 2 مسرح مكشوف، تضم 6404 مقاعد للجماهير، وتزين ساحة الشعب منصة رئيسية للاحتفالات تضم 300 مقعدا للمشاهدين، بإجمالي مسطح 360 ألف متر، و1200 متر طول، و300 متر عرض، وهذا بخلاف 32 مبنى تجاريا و8 نافورات مضيئة، ويتوسط الساحة النصب التذكاري الذي يحمل الطابع الفرعوني، بأعمدته العالية، والتي تكسوها النقوش الفرعونية المتنوعة.

في غضون ذلك تواصل كل أجهزة الدولة، تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، كل فيما يخصه، ويأتي في مقدمتها مشروعات المرحلة الأولى، تمهيداً لاستقبال المواطنين في أقرب وقت ممكن، ويأتي في مقدمتها تنفيذ أعمال اللاند سكيب وشبكات الاتصالات والمواصلات، ومياه الشرب والصرف الصحى، والأحياء السكنية وغيره من مرافق عامة كالمستشفيات وأقسام الشرطة والإسعاف والمطافي والمدارس وخلافه.

الشربيني: المرحلة الأولى تضم 8 أحياء سكنية متطورة

وتضم المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة طبقا لتصريحات المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، 8 أحياء سكنية متطورة، مشيراً إلى أن العاصمة الإدارية ستدار وفق منظومة ذكية متطورة، من خلال شبكة اتصالات حديثة، ومنظومة لجمع المخلفات، وأخرى للمراقبة وشبكات دش مركزية، ومحطة أتوبيسات مركزية صديقة للبيئة، وغيره من المرافق والمنشآت الحيوية.

الشربيني: جميع مشروعات العاصمة يتم توفير أعمال المرافق لها على أعلى مستوى

وأضاف الشربيني خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، يتم توفير أعمال المرافق لها على أعلى مستوى، من خلال شبكات ومحطات لمياه الشرب ومنظومة لري المسطحات الخضراء.