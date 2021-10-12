تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 الجديد «تعمق بالحياة البرية والعلم»

بدأت قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي في بث برامجها عام 2009، لتحتل مكانة كبيرة بين القنوات حيث أصبحت من أفضلها نظرا لنوعية البرامج التي تعرض من خلالها والتي تتناول الحياة البرية والعلوم والتكنولوجيا والسفر بالإضافة إلى التحقيقات والبرامج التاريخية.

ونظرا لشعبية القناة واهتمام الكثيرين وحرصهم على متابعتها، كثر البحث مؤخرًا عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 على النايل سات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 الجديد على النحو التالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 الجديد

ويمكن مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 الجديد، على نايل سات وعرب سات، من خلال ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

نايل سات: HD

التردد: 11411 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 30000.

التصويب: 3/4 أو Auto.

تردد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 الجديد على نايل سات SD

التردد: 11526 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 5/6 أو Auto.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات بدر 6

التردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

برامج تعرض عبر قناة ناشيونال جيوغرافيك

برنامج لغز اختفاء كودي دايال.

برنامج البرية الجامحة.

برنامج البراري الشمالية.

برنامج حديث النجوم.

وبرنامج هندسة عبقرية.

وبرنامج ذهب يوكون.

برنامج مقتطفات.

وبرنامج سمكة التونة العنيدة.

برنامج وحدة إنقاذ السيارات.

وبرنامج تحقيقات الكوارث الجوية.

برنامج معاً لحياة أفضل.

برنامج أمن المطارات.

برنامج كتيبة الإعصار.

برنامج واجب الرعاية.

برنامج مملكة الأسود.

كما يعرض عبر شاشة قناة ناشيونال جيوغرافيك برنامج علم البسطاء، وبرنامج مسجون في الغربة.

يذكر أن قناة ناشيونال جيوغرافيك، متخصصة في تقديم برامج متخصصة عن الحياة البرية والبيئة وعالم الحيوانات والألغاز الطبيعية كما تحاول فهم العالم وحمايته، وتحظى القناة بشهرة عالمية تستمدها من مصداقية المحتوى المقدم الذي يناسب اهتمامات المشاهدين المتنوعة.