«الوزراء»: مصر الأعلى إفريقيا وعربيا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إنفو جرافيك جديد بعنوان «مصر الأعلى أفريقيًّا وعربيًّا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية»، رصد الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لملف الحماية الاجتماعية، ةحيث تحرص الحكومة على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم وتوفير حياة كريمة للمصريين، من خلال توفير برامج عديدة للحماية الاجتماعية أبرزها «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة» و«دعم المعاشات».

الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وصل لـ9.5% من الناتج المحلي الإجمالي

ووفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية، بحسب بيان عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، بلغ حجم إنفاق الحكومة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية باستثناء الرعاية الصحية، 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة على مستوى الدول العربية والأفريقية، ما يؤكد حرص الحكومة على التوسع في برامج الحد من الفقر وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.