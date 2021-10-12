رئيس الوزراء يتفقد تطوير الريف بإسنا: نسابق الزمن لتوفير «حياة كريمة»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات المشروع القومي لتطوير القرى في الريف المصري «حياة كريمة» في نطاق محافظة الأقصر، وذلك داخل قرية الدير، والتي تتضمن توفير كافة الخدمات التي يحتاجها الأهالي دون الحاجة للانتقال إلى مركز الأقصر ذاته.

رافق رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده لمشروعات «حياة كريمة»، كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحافظ الأقصر وعدد من المسؤولين.

رئيس الوزراء يتفقد إنشاء مجمع خدمات القرية ضمن مشروع حياة كريمة بالأقصر

وتضمنت المشروعات التي تفقدها رئيس الوزراء، مشروع إنشاء «مجمع خدمات القرية»، وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بث مباشر أجراه من موقع المشروع، إن الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يعمل على تنفيذ المجمع على أعلى مستوى، مع مسابقة الزمن لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن كل ما يحتاجه الأهالي من خدمات ستكون موجودة في «مجمع خدمات القرية»، من سجل مدني، وبريد، وشهر عقاري، وكل الخدمات التي يحتاجها الأهالي، دون الذهاب للمركز، ولكن سيجدها داخل قريته ذاتها.

مدبولي يتفقد تطور مشروعات برنامج سكن كريم ومشروعات الصرف والشرب بإسنا

كما أجرى رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لمشروعات «سكن كريم» في نطاق محافظة إسنا، والتي تضمنت توفير سكن لائق بالمواطن في قرى الريف، وغيرها من المشروعات، مثل مشروع إنشاء وصيانة مدرسة الشهيد هاشم سيد أحمد الابتدائية بالدير.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، أيضاً مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية في نطاق مبادرة «حياة كريمة» في الأقصر، واستمع إلى شرح من رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حول حجم المشروعات، وموقفها التنفيذي.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية التي يجريها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على حجم الأعمال وتطوراتها، وتذليل أية صعوبات قد تواجه تنفيذها.