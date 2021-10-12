مشادة حامية في الكنيست بسبب عنف الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

وقعت مشادة بين نائبين خلال اجتماع لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وشهد الكنيست ضجة واسعة بعد اتهام النائب عوفير كاسيف، الاحتلال الإسرائيلي بتغذية عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين بالضفة الغربية.

مشادة بين نائب يساري وآخر متشدد بسبب عنف الاحتلال

وتطرق «كاسيف» للعنف الجسدي الذي يمارسه المستوطنون بالضفة الغربية في حق الفلسطينيين العزل، فيما بثت قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية، مقطع فيديو يوثق لمشادة حامية بين «كاسيف» بالقائمة المشتركة، والنائب المتشدد إيتمار بن غفير، «عوتسما يهوديت»، «قوة يهودية»، وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك.

עימות בין הח"כים כסיף לבן גביר בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, בדיון על התמודדות כוחות הבטחון עם אלימות ביו"ש. היו"ר רם בן ברק הוציא את שניהם מהדיון@yaara_shapira pic.twitter.com/z6zS37ZmvL — כאן חדשות (@kann_news) October 12, 2021

كما اتهم النائب اليساري، جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتغذية العنف الذي يمارسه المستوطنون على مرأى ومسمع من جنود الجيش، وصرخ «بن غفير» في وجهه مطالبا إياه بالتحدث بطريقة لائقة عن جنود الجيش الإسرائيلي، قائلا «العار لك ألا تخجل وأنت تقول هذا الكلام، أنت تتحدث عن جيش إسرائيل».

فيما انتهت المشادة بقرار رئيس اللجنة رام بن باراك، بإخراج النائبين من الجلسة، وكتب «كاسيف» في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: «لم يحب رئيس لجنة الأمن الخارجية أن أذكر الاحتلال وأخرجني من النقاش حول عنف المستوطنين».

יו"ר ועדת חוץ וביטחון לא אהב שהזכרתי את הכיבוש והוציא אותי מהדיון בנושא אלימות המתנחלים. רם בן ברק יכול להוציא אותי מהדיון אבל הוא לא יסתום לי את הפה. אחזור ואומר בקול ברור: הכיבוש ומחולליו הם האשמים באלימות. — Ofer Cassif עופר כסיף (@ofercass) October 12, 2021

كاسيف: الاحتلال هو الجاني في أعمال العنف

وتابع: «رام بن باراك يمكنه إخراجي من النقاش لكنه لن يغلق فمي، سأقول مرة أخرى في صوت واضح: الاحتلال هو الجاني في أعمال العنف».