محافظ كفر الشيخ يسلم كرسياً متحركاً لسيدة ضمن «حياة كريمة»  

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، يرافقهما اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، كرسياً متحركاً للسيدة «زينب أحمد الفن»، من قرية «البرانية»، التابعة لمركز مطوبس، ضمن أعمال مبادرة «حياة كريمة»، نظراً لإصابتها ببتر في قدمها، كما وجه المحافظ بتمهيد الطريق لها، بما يسمح لها بالخروج والدخول، كما سلم لها عكازين لمساعدتها على الحركة، بالإضافة إلى تأهيل منزلها ضمن المبادرة الرئاسية.

محافظ كفر الشيخ يتفقد منازل سكن كريم بمركز مطوبس

كما تفقد محافظ كفر الشيخ عدداً من المنازل المدرجة في المبادرة، التي سيتم تأهيلها ضمن مكون «سكن كريم»، ومنها منزل «أحلام صالح دياب، وعبده سلامة أبو عبد الله»، وعبر الأهالي عن سعادتهم بإدراج منازلهم ضمن المبادرة الرئاسية، لإنهاء معاناتهم وأسرهم.

ودار حوار بين محافظ كفر الشيخ ونائبه وبين أصحاب المنازل عن حياتهم، حيث أكد «نور الدين» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بحصر المنازل لإعادة تأهيلها ضمن «سكن كريم»، كما شدد على أن الدولة حريصة على توصيل الخدمات لجميع المواطنين.

المحافظ يتفقد قرى حياة كريمة بمطوبس

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ كفر الشيخ في قرى مركز مطوبس المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يجرى تنفيذها في 18 قرية و187 تابعاً بمركز مطوبس.

افتتاح مدرسة المنشية ضمن مبادرة حياة كريمة بمطوبس

وجرى اليوم الثلاثاء، افتتاح مدرسة المنشية الابتدائية، بمطوبس، في «عزبة عمرو»، بتكلفة بلغت 5 ملايين و363 ألف جنيه، على مساحة 2092 متراً مربعاً، وتضم 11 فصلاً، كأول مدرسة من المدارس التي تم إدراجها ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمركز مطوبس.