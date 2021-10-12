«التضامن»: أكثر من 8 آلاف موظف تقدم للعلاج من إدمان المخدرات

قال الدكتورعمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم تطبيق قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإداري للدولة منتصف ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن هناك طلب للعلاج، بشكل مستمر بين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

ولفت «عثمان»، في تصريحات صحفية له، على هامش الاحتفال بيوم الفتاة العالمي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك أكثر من 8 آلاف موظف تقدم للعلاج طواعية من الإدمان بالمجان وفي سرية تامة خلال الـ3 أشهر الماضية، بينهم سيدات.

افتتاح أول مركز علاجي في العالم بسواعد المتعافين

وأضاف، أن الموظف الذي يتقدم طواعية للعلاج لا يقع تحت طائلة القانون، مؤكدا أن هناك 27 مركزا لعلاج الإدمان على مستوى 17 محافظة، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح الشهر المقبل مركزين لعلاج الإدمان، أحدهم في محافظة قنا، ويعد أول مركز علاجي في العالم يتم تأسيسه بسواعد المتعافين من الإدمان.

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية، يتم اعتباره مريضًا، وعلاجه بالمجان وفي سرية تامة، من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان (16023)، لافتا إلى أنه تم الكشف على 400 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة حتى الآن.

وأوضح أن تكثيف الحملات جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطي المخدرات، من خلال التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات، وسط اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تجهيز 4 عيادات بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات

وأردف «عثمان»، أنه تم تجهيز 4 عيادات تابعة للخط الساخن للصندوق لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات «حي الأسمرات، المحروسة، وروضة السيدة بمحافظة القاهرة، وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، وحي الضواحي بمحافظة بورسعيد».