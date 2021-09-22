«التضامن»: 9 آلاف موظف حكومي تقدموا للعلاج من الإدمان خلال 3 أشهر

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن عدد المتعافين من الإدمان خلال صندوق التضامن تجاوز 300 ألف شخص في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن فئة الشباب كانت الغالبة بين المتعافين.

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أكثر من 9 آلاف موظف بالجهاز الإداري الدولة تقدموا للعلاج من الإدمان حتى الآن، مشيرًا إلى أن الدولة ستطبق قانون الفصل النهائي للمتعاطي من وظيفته دون قبول أي أعذار.

«عثمان»: الصندوق يتعامل مع 140 ألف مدمن سنويا

وذكر «عثمان»، أن الصندوق يستقبل سنويا أكثر من 140 ألف شخص مدمن يتم التعامل معهم حتى تعافيهم من الإدمان.

وأوضح مدير صندوق وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخطة المقبلة ستركز علي المحافظات الأكثر إدمانا في الدولة، وسيكون الأولية لمحافظات في الصعيد والقناة.

وأكد عمرو عثمان فى تصريحات له، أن إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي، بلغت ما يقرب من 5 ملايين و200 ألف جنيه.

انخفاض نسبة التعاطي مقارنة بالسنوات الماضية

ولفت إلى أن عدد المتعاطين في مصر يصل إلى 5.9% في الشريحة العمرية من 15 سنة إلى 60 سنة، ونسبة المدمنين تصل إلى 2.4% من نفس الشريحة، موضحًا أن هناك انخفاض في معدلات الإدمان والتعاطي عن الأعوام الماضية، حيث كانت تصل نسبة التعاطي إلى 10%، ونسبة الإدمان إلى 3.3%.

وأشار إلى أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق «16023» خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 88 ألف و177 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن.