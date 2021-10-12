تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم.. ورأس المال السوقي يربح 2.7 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء، على تباين في الأداء، وارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.65%، بعد إغلاقه عند مستوى 10783.92 نقطة.

مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 0.14%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2679.98 نقطة، فيما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3630.61 نقطة مستقراً عند نفس مستوى أمس.

وصعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.34%، مغلقًا الجلسة عند 2296.11 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.7 مليار جنيه، من خلال التداول على 562.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 32.593 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم «الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي» الارتفاعات بنسبة 12.24%، ليبلغ مستوى 24.14 جنيه، تلاه سهم «الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية» بنسبة 7.4% عند سعر 81.53 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «الدلتا للسكر» مرتفعًا بنحو 6.3.%، بالغًا مستوى 16.14 جنيه.

فيما جاء سهم «العربية لاستصلاح الأراضي» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 19.9% ليتراجع عند سعر 23.25 جنيه، تلاه سهم «رواد السياحة - رواد» بنسبة 7.8% عند مستوى 51.59 جنيه، وحل ثالثًا سهم «المنصورة للدواجن» بنسبة 5.3% متراجعًا عند مستوى 1.78 جنيه.

رأس المال السوقي

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 808.2 مليون جنيه للمصريين، و44.1 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب للبيع بصافي 852.3 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 707.218 مليار جنيه، بمكاسب 2.7 مليار جنيه.

وكانت البورصة قد استهلت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعي بدعم من الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية.