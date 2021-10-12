«التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن الوجبات المدرسية: بدء التوزيع 16 أكتوبر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعليمات جديدة للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بشأن التغذية المدرسية، موضحة أنه يجرى تسليم الوجبات للمدارس وتوزيعها قبل منتصف اليوم الدراسي مع تسوية المستندات الخاصة بذلك، مؤكدة على ضرورة إخطار جهة التوريد المديريات التعليمية بعنوان المخزن الرئيسي داخل نطاق المحافظة المرخص ومستوفي للاشتراطات الصحية، وكذلك المخازن الفرعية المستوفية للاشتراطات الصحية بكل إدارة تعليمية إن وجدت.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن جميع المخازن تخضع لكافة الإجراءات الصحية المتبعة من الجهات المختصة بالمحافظة، قبل اتخاذ إجراءات التخزين لاستيفائها، وكذا اشتراطات سلامة الغذاء من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء حال متابعتها على أن تخطر كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة العامة للتغذية ببيان عن هذه المخازن.

صرف الوجبات كل أسبوعين

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه يجرى تسوية مستندات صرف الوجبات كل أسبوعين بعد مطابقتها ببيان الفاتورة المقدمة من الجهة الموردة، والبيان الوارد من الإدارات للمديرية، ويجرى التجميع في استمارة واحدة من المديرية ومراجعتها وإرسالها لجهة الصرف بعد المراجعة إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم.

بدء توزيع الوجبات المدرسية اعتبارًا من 16 أكتوبر الجاري

وشددت الوزارة على ضرورة تفعيل دور الإذاعة والصحافة المدرسية في نشر الوعي الصحي للتلاميذ، وأهمية تقديم الوجبة الغذائية المدرسية المقدمة من قبل الدولة، ولا يجرى تخزين الوجبات من الجهة الموردة بالمخزن الرئيسي التابع لها داخل نطاق المحافظة، والذي جرى إقراره من قبل اللجنة الثلاثية، إلا بموجب الشهادة الشهرية الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

موعد توزيع الوجبات المدرسية

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بأماكن وتوزيع الوجبات المدرسية، لافته إلى أنه يجرى التوزيع، على أن يبدأ اعتبارًا من 16 أكتوبر الجاري.