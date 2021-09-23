السيسي: مصر انضمت لتحالف التغذية المدرسية اقتناعا بأهمية توفير الغذاء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ مصر انضمت إلى تحالف التغذية المدرسية، اقتناعا منها بأهمية توفير غذاء صحي للطالبات والطلاب، ومع حرية الشراكات الدولية في تحقيق هذا الهدف، حيث باتت مصر، إحدى أكبر الدول تنفيذا لهذا البرنامج في المنطقة.

السيسي: مصر دشنت حوارا وطنيا شاملا منذ ديسمبر 2020 ضم كل المؤسسات الحكومية المعنية

وأضاف السيسي، في كلمته أمام قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنه على المستوى الوطني، دشنت مصر حوارا وطنيا شاملا منذ ديسمبر 2020، ضم كل المؤسسات الحكومية المعنية، وممثلي القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، أسفر عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول لنظام غذائي صحي ومستدام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقى كلمة مسجلة خلال الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، تطرق فيها إلى الخطوات التي اتخذتها مصر للنهوض بالفرد والمجتمع، جاء فيها: «إن اقتناعنا راسخ، بأن التنمية تضم إطارا شاملا، لمجموعة واسعة من الحقوق اللازمة للنهوض بالفرد، وتوفير سبل الحياة الكريمة للمجتمعات.

السيسي: مصر طبقت سياسات الإصلاح الاقتصادي التي مكنتنا من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة لصالح الفئات الأولى بالرعاية

وأضاف: «من هذا المنطلق، طبقت مصر سياسات الإصلاح الاقتصادي التي مكنتنا من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة، لصالح الفئات الأولى بالرعاية ونجحت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف محافظات مصر».

كما قامت بتقليص التفاوت التنموي بين الريف والحضر، وذلك انطلاقا من إيماننا، بأن وصول الدولة المصرية بالخدمات الأساسية إلى كافة ربوع البلاد.. من شأنه أن يعزز المشاركة السياسية والمجتمعية كونه يخلق مناخا صحيا، يزدهر في إطاره الفكر الحر، وتنشط فيه حركة الإبداع فتدفع بعجلة التقدم إلى الأمام».