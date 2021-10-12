«التعليم» تعلن قرارات عاجلة للحفاظ على سلامة التغذية المدرسية

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بأماكن استلام وتوزيع الوجبات المدرسية، وضرورة التزام مندوبي جهة التوريد بوجود الشهادة الصحية وارتداء الكمامة وقفاز اليد، وذلك عند تسليمهم الوجبات للمدارس المستفيدة من الوجبات.

إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة التغذية المدرسية

وأوضحت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على صورة منه، أن لجان التغذية بالمدارس يجب أن تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الشهادة الصحية وارتداء الكمامة وقفاز اليد والمحافظة على سلامة الأصناف المستلمة لحين توزيعها على التلاميذ والتأكد من نظافة وسيلة نقل الوجبات من جهة التوريد للمدارس المستفيدة.

كما طالبت اللجان المختصة على كافة المستويات بالإشراف والمتابعة وتذليل العقبات وجل المشكلات واتخاذ إجراءات سلامة تقديم الوجبات كلاً فيما يخصه وتشكيل اللجنة المحلية من مدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية الشئون الصحية ومدير مديرية التموين ومدير عام التأمين الصحي وكيل مديرية التربية والتعليم ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية ومدير عام الخدمات وموجه عام التغذية وسكرتير اللجنة.

خطة لتوزيع العمل على الفنيين

وشددت على ضرورة إعداد خطة لتوزيع العمل على الفنيين بالمديريات والإدارات بالتزامن مع انطلاق العام الراسي الجديد ويقوم أخصائي وموجهي التغذية بتنفيذ زيارات إعداد وتوجيه ومتابعة وفق خطة توزيع العمل وتشكل لجان التغذية بالمدارس من مدير المدرسة رئيساً للجنة وعضوية كلاً من وكيل المدرسة وأخصائي اجتماعي، ومشرف أو معاون التغذية أو أمين مرافق زراعية أو مدرس المجال الزراعي أو مدرس اقتصاد منزلي أو مدرس تربية زراعية، وفي حالة عدم وجود مشرف أو معاون تغذية وزائرة صحية أيام تواجدها، وتقوم اللجنة بفحص الوجبات المقدمة قبل التوزيع اليومي بموجب محضر فحص يومي يتضمن حالة الصنف واللون والطعم والرائحة وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والكمية الموزعة.