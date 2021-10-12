«التعليم»: تناول التغذية المدرسية في الفصول وليس خارجها

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بشأن التغذية المدرسية، وشددت على معلم الفصل ضرورة التأكد من تناول التلاميذ الوجبة داخل الفصل لما لها من أثر إيجابي على التلميذ وتحسين العملية التعليمية، ومراعاة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن استلام وتخزين وتناول الوجبات، وضرورة توافر النشرات والتعليمات ومستندات التغذية بالمدارس، كمحضر تشكيل لجنة التغذية والشهادات الصحية لمحضر الفحص اليومي وإذن الصرف اليومي واستمارة بيان الوجبات المجمعة وتفويض مندوب جهة التوريد.

تفعيل دور الصحافة المدرسية لنشر الثقافة الغذائية

وأشارت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على صورة منه: إلى ضرورة عقد الاجتماعات الدورية بالمديرية مع مسؤولي التغذية ومجلس الأمناء بالإدارات لحل المشكلات التي تواجه التنفيذ ولنقل الخبرات وتفعيل دور المكتبة والصحافة المدرسية لرفع مستوى الثقافة الغذائية وإخطار الإدارة العامة للتغذية في الحال وعلى الفور حال وجود عقبات أو مشاكل أو أزمات أثناء تقديم الوجبات حتى يتسنى اتخاذ اللازم.

التشديد على وصول التغذية للمحافظات الحدودية بنسبة 100%

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة تغذية جميع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال «رسمي» وتلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي ومدارس التعليم المجتمعي بنسبة استهداف 100% كأولويات في التغذية، ويتم استهداف جميع تلاميذ المحافظات الحدودية والمناطق النائية والصحراوية في بعض المحافظات، وضرورة خضوع الجهات المنتجة لمكونات الوجبات المدرسية للمتابعة الدورية من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفي اشتراطات سلامة الغذاء لضمان سلامة وجودة المنتج طوال فترات التوريد على أن توافي المديريات من الجهة المنتجة بالشهادة الشهرية الصادرة من الهيئة القومية ويتم التوزيع بموجب هذه الشهادة.

وأكدت الوزارة، على ضرورة وضع جهة التوريد التي تم التعاقد معها على توريد الوجبات المدرسية تحت الإشراف الكامل للوزارات المعنية طوال فترة التوريد كلاً فيما يخصه، وضرورة وجود عضو من التموين والصحة والتربية والتعليم في اللجان الفنية الخاصة بالتغذية المدرسية وتقوم بإقرار المخازن والإفراج لدفعات التخزين بعد مراجعة الشهادة الشهرية الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأخذ عينات التحليل الكمي.