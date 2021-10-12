رئيس الوزراء: 250 مليون جنيه لإعادة إحياء إسنا التاريخية

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، برصد 250 مليون جنيه لإعادة إحياء منطقة إسنا التاريخية، ضمن المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة بالمناطق الأثرية، وفي إطار خطة الترويج لمحافظة الأقصر في ثوبها الجديد؛ لاستعادة مكانتها كوجهة سياحية وأثرية للزائرين من مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، منطقة إسنا التاريخية.

«مدبولي» يتفقد سوق إسنا

وتفقد رئيس الوزراء خلال جولته، سوق إسنا السياحي الذي يضم مجموعة من البازارات السياحية تم إنشاؤها منذ خمسينيات القرن الماضي، وأجرى مدبولي حوارا مع أصحاب البازارات الذين أشادوا بالمشروعات التي تنفذها الدولة، وطالبوا باستكمال تطوير سوق إسنا، مثلما تم في وكالة الجداوي، ووعدهم مدبولي بالاستجابة لمطلبهم.

ومن جانبه، قدم حسين الحداد، مدير عام آثار إسنا وآرمنت، شرحاً حول المنطقة، موضحا أن سوق إسنا السياحي ينتهي بوكالة الجداوي، والتي تم إنشاؤها في عصر محمد علي باشا، وفي مواجهتها معبد خانوم باسنا، وعلى يسار السوق «سوق القيثارية التجاري».

معلومات عن وكالة الجداوي

وقال الحداد إن وكالة الجداوي تأسست عام 1792م على يد حسن بك الجداوي، والذي استقر في اسنا، وكان والي جدة، ومن هنا جاءت تسمية الجداوي، وهي وكالة تجارية كانت بمثابة همزة وصل بين جنوب أفريقيا ومصر لتبادل السلع والتجارة، وتتكون من طابقين؛ الأول مجموعة حوانيت لعرض السلع والطابق الثاني لمبيت التجار، وكانت بمثابة منشأة تجارية فندقية وتدهورت، مضيفاً أن عام 2018 شهد بدء مشروع متكامل لترميم الوكالة لتضم عدة مشروعات تجارية.

وأضاف مدير عام آثار إسنا وآرمنت، أن معبد خانوم بإسنا يجري فيه حالياً أعمال التطوير لإظهار الألوان وإعادة اكتشاف الرسومات الخاصة بتيجان الأعمدة، وسقف المعبد، وذلك تحت إشراف وزارة السياحة والآثار بأياد مصرية، وفريق مرممي الوزارة، ويوجد في حرم المعبد أنقاض كنيسة تعود للعصر القبطي.

وأشار إلى أنه يوجد بالمنطقة بانوراما أثرية، حيث تضم كذلك سوق القيثارية الذي تأسس في القرن الـ 19، ومعصرة زيوت، وهي من أهم المعاصر في صعيد مصر، من حيث التصميم كما تضم المنطقة نحو 30 منزلاً كنماذج لبيوت ذات طراز معماري إسلامي متميز، فضلاً عن وجود عدد كبير من المآذن أهمها مأذنة المسجد العمري، ما يمثل تتابعا حضاريا يضم كل الحضارات.

وبدورهم، شكر أصحاب البازارات بالمنطقة رئيس الوزراء، وأعربوا عن تفاؤلهم بهذه الزيارة، وطالب أحدهم باستغلال الظهير الصحراوي للمدينة في مشروعات الإسكان ومشروعات لتشغيل الشباب، ووعده رئيس الوزراء بتنفيذ ذلك.