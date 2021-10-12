جامعة السويس تناقش «تحديات وفرص الإعلام» في حفل استقبال الطلاب الجدد

نظمت كلية الإعلام بجامعة السويس، ندوة، اليوم، تحت عنوان «الإعلام في هذا العصر.. تحدياته وفرصه»، بحضور الدكتور أمين سعيد، عميد كلية الإعلام بالجامعة، والكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ومحمد عوض، مدرس الصحافة بجامعة الزقازيق.

واستقبل الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، الحضور في مكتبه قبل انطلاق الندوة، مشددًا على أهمية الاعلام ودوره في الوقت الحالي.

التحديات التي يواجهها الإعلام

وقال الدكتور أمين سعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة السويس، في كلمته خلال افتتاح الندوة، إن اختيار عنوان الندوة جاء من واقع التحديات التي يواجهها الإعلام في الوقت الحالي، خاصة في ظل عالم الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في مختلف قضايا المجتمع، وصناعة الوعي للشعب المصري، والرد على الشائعات والأكاذيب وكشف الحقائق.

الإعلام التقليدي والجديد

من جانبه، قال محمد عوض، مدرس الصحافة بجامعة الزقازيق، إن موضوع الإعلام التقليدي والإعلام الجديد، قضية قديمة ومتجددة، والدليل أن الراديو لم يختفِ حتى مع ظهور التليفزيون، كما زعم البعض آنذاك، مؤكدًا أن الكثير من الوسائل التقليدية تطور نفسها، وعلى العامل بها أن يكون شاملا، يستطيع الكتابة والتصوير والمونتاج وغيرها من أدوات الإعلام الحديث.

العالم قرية صغيرة

وأضاف عوض، أن العالم الآن قرية صغيرة بفضل الإعلام، موضحًا أن تحديات الوضع الراهن في الإعلام هي العولمة، حيث إن المنافسة لم تعد محلية في الإعلام مثل السابق، ولكن المقارنة في الوقت الحالي أصبحت عالمية، ولذلك يجب تهيئة أنفسنا لهذا العصر، فإما نكون أو لا نكون.