محمود مسلم: خطة شاملة لبحث ملفات الثقافة والسياحة والإعلام في «الشيوخ»

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن اللجنة وضعت خطة شاملة للدخول في جميع الملفات الشائكة الخاصة بملفات الإعلام والثقافة والسياحة والآثار، وحل المشكلات وبحث حلول جذرية لها، وسوف تستدعي الوزراء والمسؤولين عن هذه الملفات لمناقشتهم في خططهم المستقبلية.

وأضاف مسلم، في تصريحات صحفية عقب فوزه برئاسة اللجنة اليوم، إن قطاع الثقافة يمثل جزءا كبيرا من اهتمامات اللجنة، موضحا أنه من المقرر مناقشة مشكلات قصور الثقافة وقضية عودة الريادة للفن المصري وتطوير الكتب والمكتبات، وغيرها من الملفات الثقافية.

مسلم: سنبحث جعل مصر من أكثر الدول الجاذبة للسياحة

وتابع أنه سيتم مناقشة كل القضايا الإعلامية مع رؤساء الهيئات الإعلامية المختلفة وبحث مستقبل الإعلام المصري وتأثيره في المنطقة.

أما في ملفي السياحة والآثار، فأشار إلى أنه سيتم مناقشة الحكومة والمسؤولين عن هذا الملف لبحث سبل عودة السياحة إلى سابق عهدها، والمعوقات التي يشهدها القطاعين، لمعالجة جميع المشكلات في أسرع وقت، وجعل مصر من أكثر الدول الجاذبة للسياحة خلال الفترة المقبلة.

محمود مسلم رئيسا للجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ للمرة الثانية

وكانت قد أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم، عن فوز محمود مسلم، بمقعد رئيس اللجنة للمرة الثانية، فيما فاز النائب محمد سعيد طه والنائبة سها سعيد بمقعدي الوكيلين، والنائب محمود القط بمقعد أمين السر.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

ويُشار إلى أن الدكتور محمود مسلم، كان قد شغل منصب رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الأول للمجلس.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدَر قرارًا في أكتوبر من العام الماضي، بتعيين الكاتب الصحفي محمود مسلم، نائبًا بمجلس الشيوخ، ضمن قائمة الـ100 المعينين بالمجلس، والتي نص عليها الدستور.