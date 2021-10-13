غدا.. إعلان نتيجة القبول النهائية بالجامعات الأهلية الجديدة 2021

قال الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة و العلمين والمنصورة والملك سلمان»، إنه من المقرر الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بالجامعات الأهلية 2021 غدا يوم الخميس، وذلك بعد الانتهاء من جميع اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الأسبوع الجاري، موضحا أن الإعلان سيكون للطلاب الذين تقدموا للالتحاق ببرامج وكليات الجامعات الأهلية الأربع الموجودة بالمحافظات خلال الفترة الماضية والتي كان آخر موعد للتقدم لها يوم الخميس الماضي.

شعيرة: إعلان نتيجة تنسيق القبول بالجامعات الأهلية عبر موقعها الإلكتروني

وأوضح المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة ورئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة بمختلف الكليات للجامعات الأهلية انتظمت منذ السبت الماضي بالجامعات الأهلية الجديدة للطلاب الذين تم قبولهم من الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات الفترة الماضية خلال تنسيق المرحلة الأولى، مؤكدا أن جميع الطلاب تم قبولهم وفقا للمجموع الاعتباري الذي يشمل نتائج الثانوية العامة بجانب نتيجة اختبارات القبول، مشيرا إلى أن اجتياز اختبارات القبول التي حددها الأعلى للجامعات شرط أساسي للالتحاق بالكليات بالجامعات الأهلية الجديدة.

شعيرة: انتظام الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة دون رصد أي مشكلات

وأكد رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، والمشرف على الجامعات الأهلية، أن الدراسة انتظمت في الجامعات وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها تطعيم منتسبي الجامعات ضد فيروس كورونا وكذلك التشديد على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من وإلى الجامعة، لافتا إلي أنه لم يتم رصد أي مشكلات حتى الآن بشأن أعمال الدراسة منذ انطلاقها السبت الماضي.