التعليم العالي: استمرار تنسيق الجامعات الأهلية 2021 حتى نهاية الأسبوع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار فتح باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية 2021، تسهيلا على الطلاب الراغبين في الالتحاق لالجامعات التي أنشأتها الحكومة المصرية للنهوض بالعملية التعليمية الجامعية في مصر، وتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل بالخبرات التي يحتاجها السوق المحلي والدولي.

التعليم العالي: استمرار فتح باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الطلاب الذين يحق لهم التسجيل والدخول على موقع تنسيق الجامعات الأهلية 2021، وهم خريجي الثانوية العامة وحاملي الشهادات الأزهرية وحاملي الشهادات العربية والأجنبية المعادلة، للدخول على بوابة التنسيق والتسجيل في إحدى الجامعات الأهلية والتي تشمل: «جامعة الملك سلمان الدولية - جامعة الجلالة - جامعة العلمين الدولية - جامعة المنصورة الجديدة».

فتح موقع تنسيق الجامعات الأهلية حتى نهاية الأسبوع الحالي

وحددت وزارة التعليم العالي، استمرار فتح باب التسجيل لجميع طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، حتى يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 لمن لم يسبق له التقدم للجامعات الأهلية على موقع التنسيق الإلكتروني، لإتاحة الفرصة الكاملة للطلاب الراغبين في الالتحاق بإحدى التخصصات المتاحة بالجامعات الأهلية.

إعلان النتيجة مباشرة عقب انتهاء أعمال التنسيق

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية متاحا به الفرصة أمام جميع الطلاب لتعديل الرغبات، إضافة للطلاب الذين استنفذوا رغباتهم ولم يتم ترشيحهم في المراحل السابقة، وتعقد اختبارات القبول الإلكترونية في جولتها الأخيرة في بداية الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تستكمل عمليات التنسيق والترشيح بشكل نهائي عقب انتهاء جولة اختبارات القبول الإلكترونية الأخيرة مباشرة.

إجراءات القبول النهائي بالجامعات الأهلية

- مراجعة أوراق الطالب من خلال إدارة شؤون التعليم والطلاب بالجامعة لمعرفة إمكانية قبول كل طالب على الرغبة التي اختارها.

- حال مخالفة أوراق الطالب للشروط المعلنة، يلغى ترشيح الطالب، ويكون هناك مكان شاغر في البرنامج المرشح عليه.

- تقدم الجامعات خدمة إضافية في الإرشاد الأكاديمي المبكر، من خلال لقاء مع كل طالب يتم قبوله، للتأكد من قدرته على التوافق مع البرنامج المرشح له.

- يطلب من الطالب تسديد 25% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج المرشح له، ويجري الكشف الطبي بأحد المستشفيات والمراكز التي تعلن عنها الجامعة.

- يستخرج الطالب كارنيه الجامعة، ويصبح طالبا ملتحقا بها.

- يلتقي الطالب، المرشد الأكاديمي للاتفاق على خطة الدراسة للطالب وتحديد المقررات التي سيتم تسجيلها في الفصل الدراسي الأول.

- يسدد الطالب باقي مصروفات الفصل الدراسي الأول قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل ليكون تسجيله بالمقررات قائما.