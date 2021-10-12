كشف الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، ورئيس القطاع الهندسي، عن إتاحة رابط نتيجة القبول في الجامعات الأهلية 2021 خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات القبول التي يجرى تنفيذها للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بكليات الجامعات الأهلية الجديدة، والتي تشمل جامعات «الجلالة الأهلية، العلمين الأهلية، الملك سلمان الأهلية بفروعها الثلاثة، والمنصورة الأهلية»، لافتا إلى أن النتائج متاحة لجميع للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول الفترة الماضية.

رابط نتيجة القبول في الجامعات الأهلية 2021- 2022

وأضاف المشرف على التنسيق بالجامعات الأهلية الجديدة 2021، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رابط نتيجة تنسيق القبول في الجامعات الأهلية الجديدة، يكون عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، وتتاح للجميع مساء يوم الخميس، موضحًا أنه يجرى تحديد المقبولين وفقًا لدرجات النجاح في اختبارات القبول 2021، منوها بأن اجتياز اختبارات القبول شرط أساسي للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال تحقيق المجموع الاعتباري، لافتا إلى انتظام الدراسة حاليًا بمختلف الجامعات الأهلية الأربعة تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، كما يجرى حاليًا تطعيم منتسبي الجامعات الأهلية الجديدة بلقاح كورونا، و كذلك تحقيق التباعد الاجتماعي، وتطبيق نظام الساعات المعتمدة .

موعد ظهور نتيجة القبول في الجامعات الأهلية 2021

وأوضح المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة أنه يجب على الطلاب التوجه إلى الجامعات مباشرة لاستكمال إجراءات القبول، و ذلك بعد الاطلاع على نتيجة القبول عبر رابط نتيجة القبول في الجامعات الأهلية 2021-2022، مؤكدًا أن قيمة المصروفات الدراسية للكليات الجامعات الأهلية متاحة عبر رابط الموقع الإلكتروني لتنسيق القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، مضيفًا أن الإعلان عن النتائج سيكون للطلاب الذين تقدموا للالتحاق ببرامج و كليات الجامعات الأهلية، حتى الخميس الماضي.