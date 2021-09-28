شروط وخطوات الالتحاق بمنح الجامعات الأهلية 2021 بعد مد فترة التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، مدّ فترة التقدم في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توفير 200 منحة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للدراسة في الجامعات الأهلية «الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، والمنصورة الجديدة» للعام الجامعي 2021/2022، وذلك حتى يوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر 2021.

وتستعرض «الوطن» شروط وخطوات الالتحاق بالمنح وفقًا للموقع الرسمي للجامعات الأهلية على النحو التالي:

شروط الحصول على المنح

- يُسمح للحاصلين على درجة البكالوريوس من خريجي الكليات والمعاهد الهندسية أو ما يعادلها، وخريجي كليات الحاسبات والمعلومات أو ما يناظرها خلال سنوات (2019، 2020، 2021) بالتقدم للحصول على المنحة، طبقًا للتخصص المناسب.

- المنح المقدمة تغطي المصروفات الدراسية فقط للتسجيل في 72 ساعة معتمدة تكفي للدراسة لمدة عامين كاملين.

- معادلة المقررات التي سبق دراستها منذ أقل من سبع سنوات، إذا ثبت مطابقتها للمقررات المدرجة ضمن متطلبات التخصص، الذي تم التسجيل به، ولا يتعدى الحد الأقصى للمقررات التي تم دراستها من قبل نسبة 50% من متطلبات التخرج في البرنامج الملتحق به بإحدى الجامعات الأهلية الأربع.

- يتعهد المتقدم بسداد ما صرف عليه من المنحة، إذا لم يتمكن من إنهاء متطلبات التخرج.

- لا يدخل في المجموع التراكمي لتخرج الطالب من الجامعات الأهلية سوى المقررات التي درسها بالجامعة المقيد بها.

شروط الاستمرار في الحصول على المنحة

- على الطالب الذي يرسب في أي مقرر إعادته دراسة وامتحانه، ويجب أن يتحمل تكلفة إعادة المقرر كاملة.

- ينذر الطالب الذي يقل معدله الفصلي «خلال الفصل الأول للدراسة» عن 2.00، وعليه تصحيح الوضع في الفصل الثاني للدراسة، وإلا يتم إلغاء تسجيله ويتحمل كل ما صرف عليه في المنحة.

- يجوز للطالب الذي يحصل على معدل تراكمي يزيد عن 3.00 بعد انتهاء الساعات المعتمدة التي تغطيها المنحة ولم يكمل متطلبات التخرج، أن يطلب مدة المنحة لفصل واحد أو 2 على الأكثر، ويكون القرار لمجلس شؤون التعليم والطالب بالجامعة.

مواعيد وإجراءات التقدم

يتم التقدم على الموقع الإلكتروني، وتسجيل بياناتك المطلوب 3 رغبات، تشمل كل رغبة اسم الجامعة والبرنامج المراد الالتحاق به.

- يسدد المتقدم 500 جنيه رسوم التقدم للمسابقة إلكترونيا طبقا للطريقة المحددة في موقع التقدم.

- يتم إبلاغ المتقدم بموعد اختبار القبول والمكان الذي ستؤدى فيه الاختبار.

- حال اجتياز الاختبار، يُطلب من المتقدم تقديم صورة ورقية لشهادة تقديرات كاملة لتخرجه، وموقفه من التجنيد.

- بعدها يتم إبلاغ الطالب بنتيجة الفحص سواء بالقبول أو الرفض مع تحديد أسبابه.