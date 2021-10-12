رئيس المجر: مصر صمام الأمان وضمان الاستقرار في المنطقة بالكامل

قال الرئيس المجري يانوش أدير، إنه التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة قبل سنتين، مضيفا «في اجتماعنا اليوم من الممكن أن نقول أننا أكملنا وواصلنا التباحث في في الملفات التي بدأناها منذ سنتين»، موضحًا أنه يجب على الجميع أن يعلم أن جمهورية مصر العربية في العالم العربي هي أهم شريك اقتصادي واستراتيجي للمجر.

مصر لعبت دورا كبيرا في حل نزاع غزة في فترة قصيرة

وأضاف «أدير»، خلال مؤتمر صحفي، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جمهورية مصر العربية هي صمام الأمان وضمان الاستقرار في المنطقة كلها، والجميع ما زال يحمل في ذاكرته صور الحرب الأخيرة في غزة والحرب العسكرية الأخيرة في غزة، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا كبيرًا في حل هذا النزاع في فترة زمنية قصيرة.

وتابع: «نبارك للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي بذلت لحل هذا النزاع».

مراسم رسمية لاستقبال الرئيس السيسي

واستقبل الرئيس المجري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في قمة «فيشجراد»، والتي تضم دول سلوفاكيا والمجر والتشيك وبولندا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المجري، استقبل الرئيس السيسي في القصر الرئاسي بالعاصمة بودابست، وأقيمت له مراسم الاستقبال الرسمية، مشيرا إلى مشاركة السيسي، صباح اليوم، في قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع فيشجراد.