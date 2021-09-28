أحمد عز يستعد للسفر بـ«كيرة والجن» لكرواتيا: نصور في المجر وسط طقس بارد

يواصل النجم أحمد عز تصوير المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد بدولة المجر، حيث قطع شوطاً كبيراً من تصوير مشاهده هناك خلال الأيام الماضية.

وقال أحمد عز في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يستعد للسفر إلى كرواتيا لتصوير عدد من المشاهد الخارجية للفيلم هناك، مضيفاً أن معدلات التصوير تسير بشكل جيد وعلى نحو منتظم، بحسب قوله.

وأشار عز إلى أن أجواء الطقس في المجر باردة للغاية ليلاً، ولكنها لم تتسبب في تعطيل التصوير خلال الأيام الماضية، متابعاً: «سعيد للغاية بهذه التجربة السينمائية التي ستكون مختلفة عن سابق أعمالي، بخاصة وأن أحداث الفيلم ترصد بطولات الشعب المصري ضد الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919».

ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدي المفتي، علي قاسم، عارفة عبدالرسول، محمد عبدالعظيم وكوكبة من النجوم، وهو مأخوذ عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد، وإنتاج شركة «سينرجي»، وإخراج مروان حامد.

عروض الموسم الثاني لمسرحية «علاء الدين»

وفي سياق آخر، أوضح عز أنه سيستكمل عروض الموسم الثاني لمسرحية «علاء الدين» عقب عودته إلى مصر، وذلك بعد افتتاحه الموسم الجديد بعرضين فقط. ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، محمد ثروت، كريم عفيفي وكوكبة من النجوم، من إخراج مجدي الهواري.

إيرادات «العارف»

وعلى الجانب الآخر، أبدى عز سعادة بالغة إزاء الإيرادات التي حققها فيلمه الأخير «العارف» المعروض حالياً بدور العرض المصرية والعربية، حيث تجاوزت إيراداته حاجز الـ 60 مليون جنيه بعد 10 أسابيع من طرحه بالسينمات، وذلك وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، مصطفى خاطر، محمد ممدوح وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.