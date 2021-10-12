مصريون يستقبلون السيسي في المجر بـ«الزغاريد وبنحبك يا ريس»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الإثنين، إلى العاصمة المجرية «بودابست» للمشاركة في قمة دول تجمع «فيشجراد مع مصر».

وعرضت فضائية «TeN»، مقطع فيديو يرصد استقبال الجالية المصرية في المجر للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله إلى بودابست؛ إذ تجمع عدد من أفراد الجالية المصرية، ورفعوا أعلام مصر، وظلوا يهتفون للرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصريات يطلقن الزغاريد احتفاءً بالرئيس السيسي

وهتف أفراد الجالية الذين كانوا في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلين: «بنحبك يا ريس.. بنحبك يا ريس»، فيما أطلقت النساء الزغاريد؛ للتعبير عن فرحتهم بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة المجرية.

لدينا 100 مليون مصري يريد الحياة

وقال الرئيس السيسي، في قمة فيتشجراد، والتي انطلقت صباح اليوم، أنّه مسؤول عن إحياء 100 مليون نفس، والحفاظ على كل هؤلاء ليس أمرا يسيرا، متابعا: «أخي في المجر لديه 10 ملايين، وفي بولندا يوجد 40 مليون، وفي تيشكيا نحو 10 ملايين أيضا، أما في مصر فلديّ 100 مليون بينهم 65% شباب، يريد الحياة ولديه أمل».

الهجرة غير الشرعية تعكس واحدًا من أشكال حقوق الإنسان المفقودة

وأضاف السيسي: «عاوز أشكر أصدقائنا في فيتشجراد، على مواقفهم الداعمة لمصر في كل المجالات».

وأوضح السيسي، أنّ الهجرة غير الشرعية تعكس واحدًا من أشكال حقوق الإنسان المفقودة بمنطقتنا من منظور مختلف، وحقوق لم تتوافر، متسائلا: «هل الدول الأوروبية مستعدة للمساهمة والمشاركة مع الدول الأخرى لتحسين أوضاعها السياسية والاقتصادية والثقافية، حتى نصل لمقاربة في فهم ما يخص حقوق الإنسان، والتي تمثل دائما موضوعًا جدليًا بينا وبين أصدقائنا الأوروبيين؟».