الجالية المصرية في المجر تستقبل السيسي بهتاف «بنحبك يا ريس»

حرصت الجالية المصرية في العاصمة المجرية بودابيست، على انتظار الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحيته خلال زيارته للمشاركة في قمة دول تجمع «فيشجراد» مع مصر، في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين.

سيدات يستقبلن السيسي بالزغاريد

ورفع أعضاء الجالية المصرية في المجر أعلام مصر، وحرصوا على هتاف «بنحبك يا سيسي»، فور نزول الرئيس السيسي من العربة التي يستقلها في موكبه، كما أطلقت عدد من السيدات «الزغاريد»، وتوقف الرئيس السيسي لردّ التحية لهم، فيما واصل المصريين في المجر ترديد هتاف «تحيا مصر».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ألقى كلمة خلال مشاركته في قمة «فيشجراد» صباح اليوم، وتحدث خلالها عن مشاركته في تنفيذ الدولة المصرية حالياً للمشروع الأكبر على الإطلاق لتنمية الريف على مستوى العالم، بما سيغير حياة أهالينا في الريف في كافة المجالات.

السيسي يشارك في قمة «فيشجراد»

وأشار الرئيس السيسي، خلال مشاركته في القمة، إلى أنَّ المبادرة التنموية الضخمة سُميت بـ«حياة كريمة»، وسيتمّ إنفاق ما يقرب من 700 مليار جنيه مصري عليها خلال 3 سنوات للارتقاء بحياة نحو 60 مليون مواطن ومواطنة مصرية وتحسين حياتهم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني.

ولفت رئيس الجمهورية، إلى وجود مساعي حثيثة وحقيقية للتقدم والارتقاء بالبلاد في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنَّ الإنجازات الحقيقية التي تعيشها مصر خلال السبع سنوات الماضية هي دليل على ذلك.

وشدد الرئيس على أنَّ الدولة المصرية هي دولة تحترم نفسها وشعبها بشكل كامل، مضيفاً: «نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه، وتسعى من أجل تقدمه، ومش محتاجين حد يقولنا حقوق الإنسان عندكوا فيها تجاوز».

ونوه إلى أنَّ موضوع حقوق الإنسان دائماً موضوع جدلي بين مصر وبين أصدقائها الأوربيين، مشيراً إلى أهمية الوصول لمقاربة لفهم ما يخص حقوق الإنسان، مشدداً على أن الدولة المصرية تولي حقوق مواطنيها اهتماماً بالغاً.