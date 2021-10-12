أنغام تزور قبر شقيقتها بعد 3 سنوات من رحيلها

حرصت الفنانة أنغام على إحياء الذكرى الثالثة لرحيل شقيقتها غنوة سليمان، التي توفيت 12 أكتوبر عام 2018، بمشاركة الجمهور صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي مُرفقة بدعاءِ لها.

أنغام تزور قبر شقيقتها

ونشرت أنغام صورة من أمام قبر شقيقتها الراحلة، عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام» مُعلقة عليها: «اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة».

تُجدر الإشارة إلى أن الفنانة الشابة غنوة سليمان، كانت قد توفيت منذ ثلاث سنوات عقب تعرضها لحادث سير في منطقة التجمع الخامس، وحرصت أنغام وقتها على تلقي العزاء بنفسها في مسجد المشير طنطاوي.

وطرحت أنغام مؤخرًا أغنية بعنوان «ونفضل نرقص» من كلمات عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وماستر أمير محروس.

كلمات أغنية ونفضل نرقص

تقول كلمات أغنية أنغام الجديدة:

بتمنى مايتغيرش وفي غيري انا مايفكرش

يبعد لا مايهزرش انا على بعده ابدا ماقدرش

بتمنى في حضنه ابات ايام و شهور سنوات

وأعيشله تلات مرات الناس تكبر واحنا مانكبرش

بتمنى مايتغيرش وفي غيري انا مايفكرش

يبعد لا مايهزرش انا على بعده اصلا ماقدرش

بتمنى في حضنه ابات ايام و شهور سنوات

وأعيشله تلات مرات الناس تكبر واحنا مانكبرش

وافضل في عينيه حلوة ولا تخلص لهفتنا

ولا تنطفي شمعتنا ولا تسكتلنا غنوة

ونفضل نرقص نرقص نرقص لما العالم يفنى ويخلص

يلاقونا لسة بنرقص نرقص مابنشبعش ماهو ماينفعش

اصل احنا بنرقص نرقص نرقص لما العالم يفنى ويخلص

يلاقونا لسة بنرقص نرقص مابنشبعش ماهو ماينفعش

من قلبي بقول بتمنى هنانا يطول ويطول تفضل فرحة

بداياتنا تعيش على طول على طول معقولة الحب ده كله يضيع

لا مش معقول لا لسه

هنرقص نرقص نرقص لما العالم يفنى ويخلص

يلاقونا لسة بنرقص نرقص مابنشبعش ماهو ماينفعش

اصل احنا بنرقص نرقص نرقص لما العالم يفنى ويخلص

يلاقونا لسة بنرقص نرقص مابنشبعش ماهو ماينفعش