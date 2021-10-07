أنغام تبدأ حفلها في ذكرى انتصارات أكتوبر بـ«حالة خاصة جدا»

بدأت منذ قليل النجمة أنغام حفلها الغنائي، بمصاحبة أوركسترا المايسترو هاني فرحات، بالصالة المغطاة في حدائق أكتوبر، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر على نغمات أغنيتها الشهيرة حالة خاصة جدا.

أنغام تشدو بـ15 أغنية في احتفالات أكتوبر

وشكرت أنغام الجمهور الحاضر للحفل على تواجدهم؛ متمنية لهم الاستمتاع خلال الحفل الممتد للحادية عشرة ليلا.

ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل مجموعة من أبرز أعمالها الغنائية، منها: «بلدي التاريخ»، «بتوصفني»، «سيدي وصالك»، «عمري معاك»، «اكتب لك تعهد»، «عرفها بيا»، و«لا دبلت»، «بعتلي نظرة»، «أنا بعته كتير»، «نفس الشوق»، «مهزومة»، «اتجاه واحد»، بالإضافة إلى «حتة ناقصة».

ونشرت أنغام خلال الساعات الماضية، صورا من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، وظهرت فيها وهي ترتدي فستانا بألوان زاهية ما بين الزهري والأخضر.

وقدمت أنغام آخر أعمالها الغنائية في أغسطس الماضي، بعنوان «ونفضل نرقص»، وحققت مشاهدات تجاوزت الـ3 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وصورت الأغنية في «فيديو كليب» من إخراج عادل جمال.

أغنية بلدي التاريخ

ولم تكن «ونفضل نرقص» هي الأغنية الوحيدة التي طرحتها أنغام في صيف 2021، حيث سبقها دويتو غنائي مع الفنان اللبناني وائل كافوري بعنوان «برضه بتوحشني»، والذي حقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»، وهو من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

وخلال موسم الصيف، قدمت أنغام عددا من الحفلات الناجحة بدار الأوبرا المصرية ومركز المنارة بالتجمع الخامس، وذلك بالإضافة إلى حفلين في المملكة العربية السعودية، ووصلت أسعار تذاكر حفلها الذي جاء ضمن حفلات صيف جدة في يوليو الماضي، إلى 2900 ريال سعودي أي ما يتجاوز 12 ألف جنيه.