قصة نجاح بليغ حمدي وأم كلثوم.. بدأت «صدفة» على أنغام «حب إيه» 

تحل اليوم الذكرى الـ90، على ميلاد الموسيقار بليغ حمدي، فهو من مواليد شبرا عام 1931، لأب عالم في مجال الطبيعيات وحاصل على جائزة الدولة، كما يعد بليغ من أشهر الملحنين المصريين، إذ لحن للعديد من المطربين والمطربات، وقدم مع زوجته الفنانة وردة ثنائيا عظيما، ولكن للملحن محطة كبرى في حياته، وهي تقديمه ألحان لأغاني لـ «كوكب الشرق».

وفي سطور يستعرض «الوطن»، مسيرة بليغ حمدي مع أم كلثوم التي بدأت بالمصادفة.

ارتبط اسم الموسيقار بليغ حمدي بـ أم كلثوم، لأنه كان أحد أسرار نجاح «كوكب الشرق»، هو تعاونها مع بليغ، وانتقائها للعديد من الألحان، التي خلدت في أذهان الجمهور حتى بعد وفاة كوكب الشرق.

بداية تعارف بليغ بـ «كوكب الشرق»

وأشار الفنان بليغ حمدي، من خلال تصريحات تليفزيونية سابقة له، عن بداية تعارفه بـ أم كلثوم، والتي جاءت عن طريق المصادفة، وكان صاحب الفضل في هذا التعارف هو الموسيقار الكبير محمد فوزي، حيث كان بليغ من أصدقاء الموسيقار الراحل، قائلاً: «غيرت أسلوب أم كلثوم بالغناء بلحن أغنية (حب إيه)، ولم أنسى فضل الأستاذ محمد فوزي في هذا التعارف، الذي قدمني لها بطريقة غير مباشرة»، لافتاً إلى أن «فوزي» جعله يجلس معها بدون أن يتخيل أن يسمعها لحن من ألحانه.

أم كلثوم تعجب بلحن «حب إيه»

وقال بليغ أنه عندما سمعت أم كلثوم بـ لحن «حب إيه»، أعجبها، «عندما سعت أم كلثوم اللحن، لم يقع في خاطري أن تطلبها مني مرة أخرى، وفي اليوم التالي كان هناك موعد في بيتها، وبعد 15 يوما، كان هناك عدة بروفات للأغنية، ولم تكن مرحلة سهلة بالنسبة لي»، ويشاء القدر بعد ذلك وتكون أغنية «حب إيه»، من نصيب أم كلثوم، التي غنتها في عام 1960، وحققت نجاحاً ساحقاً.

تعاون بليغ حمدي مع «كوكب الشرق» في العديد من الأغنيات منها: «الحب كله»، التي غنتها أم كلثوم عام 1971، «حكم علينا الهوى»، عام 1973، و«ليلة وألف ليلة»، عام 1969، و«أنا فدائيون»، عام 1967، والعديد من الأغنيات الأخرى التي حققت نجاحاً كبيراً.

بليغ حمدي: لم أجد «غيرة» بين أبناء جيلي

وتحدث الفنان بليغ حمدي، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة له، عن مدى التعاون بين الملحنين في جيله، «الجيل الذي عاصرته كان ملئ بالعطاء، ولم أشعر أبداً بأي غيره تجاه أي من الملحنين الذين تعاونت معهم في حياتي»، مشيراً إلى أنه يكن لهم العديد من المحبة، وعلاقته بهم تسودها روابط الحب والصداقة.