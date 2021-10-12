رئيس المجر: تعاوننا مع مصر في مجال المياه بدأ من 1926 وليس وليد اللحظة

قال الرئيس المجري، يانوش أدير، إنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسائل عديدة، خاصة المرتبطة بالمياه، ومسألة توسيع التعاون في المجال المائي، وهو قائم بالفعل، كما تحدثنا أيضًا في إيجاد مجالات أخرى، للتعاون بين البلدين في مجال المياه، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

شركة مجرية قامت بوضع مضخات في مصر عام 1926

وأضاف «أدير» أن التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجال المياه ليس وليد اللحظة، بل قديم جدًا ويعود لعام 1926، وبالتحديد عندما قامت شركة «جانز» المجرية بوضع مضخات في مصر، وهذه الشركة سلمت أربع طلمبات ومضخات جديدة في شهر يونيو من هذا العام، وهذا يُثبت أن التعاون مستمر وقائم.

4 شركات مجرية شاركت في معرض كبير للمياه في القاهرة 2021

وأشار الرئيس المجري إلى أنه تم تنظيم معرض كبير جدًا للمياه بالقاهرة هذا العام، وقد شاركت به أربع شركات مجرية، وكذلك هناك معرض سيتم تنظيمه في بداية ديسمبر من العام الجاري، يحمل اسم الاستدامة، وهو معرض كبير عن المياه.

فيما تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حديثه، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتحديات العديدة التي تواجه بالمنطقة، وعلى رأسها تعدد الأزمات وانهيار مفهوم الدولة الوطنية، إلى جانب ضعف مؤسسات تلك الدول، التي تعاني من وطأة الأزمات.

السيسي: مواجهة الهجرة غير الشرعية تتطلب معالجة جذورها

وأوضح الرئيس السيسي، أن مواجهة الهجرة غير الشرعية بفاعلية، تتطلب في المقام الأول معالجة جذورها ومسبباتها قبل أعراضها، وفي مقدمتها تسوية الصراعات الإقليمية، والتصدي بحزم ووضوح لمحاولات بعض الدول استغلال هذه الصراعات لاستعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها مقاليد الأمور في هذه الدول.

يأتي ذلك خلال مشاركة مصر في قمة «فيشجراد» للمرة الثانية بعد المشاركة الأولى في عام 2017، والتي تضم دول سلوفاكيا والمجر وبولندا والتشيك.