محافظ المنيا يتابع رفع كفاءة وتطوير المجزر الآلي ومزرعة دواجن شوشة

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعًا مع اللواء أركان حرب شريف صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، وذلك لمتابعة ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، وأوجه التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، بهدف زيادة إنتاجية المشروعات المشتركة بين المحافظة والهيئة، في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بينهما، لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل عدد من المشروعات الإنتاجية المتوقفة والمتعثرة لسنوات طويلة بعد حل كافة مشكلاتها، ومن بينها مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، ومشروع تطوير مصنع العسل الأسود بمنطقة تونا الجبل، وكذلك المجزر الآلي بالمنطقة الصناعية.

وأكد «القاضي» أن المحافظة وقعت بروتوكول للتعاون مع الهيئة، لتشغيل عدد من المشروعات القائمة بالفعل والتي تتوافر فيها كل الإمكانيات المطلوبة لتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة، منها مصنع العسل الأسود في تونا الجبل وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية، وذلك وفقا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق تنمية مستدامة لمواطني المحافظة وتوفير أكبر قدر من فرص العمل لأبناء المحافظة.

رفع كفاءة تطوير مزرعة دواجن شوشة

وتابع مشروع المجزر الآلي بالمنطقة الصناعية، ورفع كفاءة وتطوير مزرعة دواجن شوشة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مشروعات المحافظة والوصول إلى أقصى إنتاجية من إمكانيات المحافظة، مع تحقيق عائد اقتصادي لاستغلاله في دعم وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.

وأشاد اللواء شريف صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، بحجم الشراكة والتعاون الفعال والمثمر مع المحافظة، موضحا أن «المشاركة أثمرت عن تطوير وتشغيل 4 مشروعات، ونتطلع إلى تحقيق المزيد»، لافتا إلى أن رؤية الهيئة ستتضمن المشاركة بقدر كبير في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وخاصة إنشاء المجمعات الصناعية بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل للمواطن، بما يعود بالنفع المباشر على الأسر في القرى وتحقيق الحياة الكريمة.

واستعرض المحافظ ورئيس الهيئة، المشروعات التي تم التعاون والشراكة فيها، وكذلك أبرز المطالب لزيادة إنتاجية تلك المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها.

تطوير عنابر تربية الدواجن في المطاهرة

وأجرى المحافظ ورئيس الهيئة، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التي تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءتها، منها مشروع رفع كفاءة وتطوير عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، حيث أكد المحافظ حرصه على دفع العمل بملف المشروعات المتوقفة والمتعثرة، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات ومقومات المحافظة، وتطوير المشروعات الإنتاجية، والعمل على توافر كافة المقومات اللازمة لتطويرها.