حملات للتبرع بالدم ضمن فعاليات بدء الدراسة بجامعة المنيا

تابع الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، انتظام الدراسة في يومها الثاني بجميع الكليات الـ20، والتسكين بالمدن الجامعية، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال دخول الطلاب على بوابات الجامعة الرئيسية، وبأماكن تجمع الطلاب أمام كلياتهم وفي المدرجات، مشددا على التباعد الاجتماعي داخل الحرم الجامعي، وارتداء الماسك الطبي.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية حرصاً على سلامتهم، وسرعة تسجيل الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح للحصول عليه، كشرط أساسي لدخول الحرم الجامعي والسكن بالمدن الجامعية، والتفاعل علي منصة الجامعة التعليمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع أجهزة الجامعة المختلفة، تقوم باستقبال الطلاب، بلافتات الترحيب، وتجهيز مكاتب للاستعلامات لتعريف الطلاب بكلياتهم وأماكنها وبالأنشطة الطلابية التي أتاحتها الجامعة والكليات خلال العام الدراسي، وتشجيعهم على المشاركة بها، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها الجامعة منذ بداية أعمال الكشف الطبي تحت شعار «الجامعة حياة».

وقال الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، إن جميع كليات الجامعة استعدت لاستقبال طلابها بلافتات الترحيب، وتجهيز مكاتب للاستعلامات لتعريف الطلاب بكلياتهم وأماكنها وبالأنشطة الطلابية التي أتاحتها الجامعة والكليات خلال العام الدراسي وتشجيعهم على المشاركة بها، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها الجامعة منذ بداية أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد تحت شعار «الجامعة حياة»، مشيراً إلى أن الجامعة ستقيم مهرجاناً للأنشطة الطلابية احتفالا بانتصارات أكتوبر تحت شعار «وعيك أمنك»، يضم العديد من الندوات التوعوية عن الدروس المستفادة من نصر أكتوبر، وزيارات ميدانية لمواقع عسكرية، وبانوراما حرب أكتوبر بالقاهرة، ومسابقات فنية ورياضية، وحملات تبرع بالدم.