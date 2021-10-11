العثور علي أشلاء جثة مجهولة بمزلقان الشيخ زياد في المنيا

عثر الأهالي على أشلاء جثة مجهولة بالقرب من مزلقان السكة الحديد بقرية الشيخ زياد التابعة لمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من عمليات النجدة بعثور أهالي قرية الشيخ زياد بمركز مغاغة على أشلاء جثة مجهولة لشخص في العقد الثالث من العمر، ملقاة بالقرب من مزلقان السكة الحديد، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفي مغاغة العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات، فقررت ندب مفتش الصحة والطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وإجراء الكشف الطبي عليها وتحديد سبب وظروف وكيفية حدوث الوفاة، وإعداد تقريرا طبيا مفصلا حول الحادث.

انقلاب سيارة «ربع نقل» بالطريق الصحراوي الغربي

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة «ربع نقل»، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز سمالوط شمال المحافظة.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين وما بعد الإرتجاج.

تحرر محضرا بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السيارات بالطريق الصحراوي الغربي، ونقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

وتواصل الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة المنيا إجراء أعمال الصيانة الخاصة بأعمدة الإنارة وتغيير الكشافات التالفة بجميع الطرق الرئيسية والفرعية بين القرى والمدن وبالطريق الزراعي مصر أسوان والصحراوي الشرقي والغربي، تفاديا لوقوع الحوادث في المناطق المظلمة ليلا.