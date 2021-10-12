التعليم تعلن ضوابط وتعليمات حافز الصفوف الأولى ورياض الأطفال (مستند)

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط وتعليمات حافز الصفوف الأولى ورياض الأطفال للعام الدراسى 2021-2022، مؤكدة على ضرورة مراعاة عدم تكرار الأسماء، لأن الحافز يصرف مرة واحدة فقط، ومسئول الماهيات بالمدرسة لديه مسئولية كاملة عن تحرير كشوف الصرف حسب الأسماء المعتمدة بكل مدرسة، علمًا بأن الأسماء المرسلة ثابتة طوال العام الدراسي، ولن يتم تغييرها نهائيًا ويكون المدير المسئول عن ذلك.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يجب الالتزام الكامل بقانون 155 لعان 2007، والقرارات الوزارية رقم 342 لعام 2018 ورقم 190 لعام 2019 والقرار رقم 194 لعام 2020 والقرار رقم 123 لعام 2021، وعدم تجاوز المعدلات القانونية وهو عدد 2 معلم فقط لكل فصل دراسي من فصول الصفوف الأولى، وبالنسبة للصف الرابع يراعى استيفاؤهم لأنصبتهم القانونية كاملة في الصفوف من الأول وحتى الرابع، حتى يستحق الحافز والتأكيد على عدم تجزئة حصص «اكتشف متعدد التخصصات نهائياً».

وتابعت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة زيادة معلمي الفصل يتم ترتيب المعلمين من الأقدم للأحدث بحيث لا نتخطى المعدلات الصادرة في القرارات الوزارية سالفة الذكر، مؤكدة على ضرورة استيفاء الأنصبة القانونية كاملة بالصفوف من الأول وحتى الرابع الابتدائي طبقا للقانون 155 لعام 2007 وهي كالآتي: «معلم مساعد ومعلم 24 حصة ومعلم أول 22 حصة ومعلم أول 20 حصة ومعلم خبير 18 حصة وكبير معلمين 16 حصة»، ومراعاة إسناد حصص التربية الدينية والتوكاتسو لمعلم الفصل ضمن نصابه ولا يتم تفتيتها على المعلمين بالمدرسة، ومراعاة إسناد حصص التربية البدنية لمعلم التربية البدنية المتخصص، معلم واحد فقط لكل مدرسة وفي حالة عدم وجوده تسند المادة لمعلم الفصل ضمن نصابه القانوني.

في حالة تعدد معلمي اللغة الإنجليزية بالمدرسة يتم ترتيب المعلمين من الأقدم للأحدث

أكدت الوزارة أن قواعد المفاضلة بين المعلمين الزائدين في التدريس بالصفوف من الأول حتى الرابع، يكون للمعلمين الحاصلين على تدريبات المنظومة أولًا، وذلك في حالة وجود زيادات بالمدرسة من المعلمين، ثم يتم ترتيبهم من الأقدم للأحدث وحسب ما تراه لجنة الجدول ومدير المدرسة لصالح استقرار العمل بالمنظومة الجديدة، دون تعطيل أي مادة بالصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي ويتحمل مدير المدرسة ولجنة الجدول مسئولية ذلك.

وأوضحت أن مقرر اللغة الإنجليزية يكلف به معلم لغة إنجليزية، لافتة إلى أن الأساسي المسكن على المرحلة الابتدائية أولاً واحد حتى 6 فصول، ولا يتم تفتيت الحصص على أكثر من معلم، أما في حالة تعدد معلمي اللغة الانجليزية بالمدرسة يتم ترتيب المعلمين من الأقدم للأحدث وحسب ما تراه لجنة الجدول ومدير المدرسة لصالح العمل.

أما بالنسبة للمدارس التي بها رياض أطفال، فيتم إسناد الحصص لنفس المعلم المسند له اللغة الإنجليزية في الصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي حتى يكتمل نصابه، وإن زادت الحصص نستعين بمعلم آخر حتى اكتمال النصاب، وهكذا حتى استقرار العمل بالمادة.

ضرورة مراجعة واستيفاء اجازات كل معلم العارضة والاعتيادية

ونوهت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة مراجعة واستيفاء إجازات العارضة والاعتيادية لكل مُعلم بكل دقة كل شهر، بداية من تاريخ استحقاق الحافز وحتى نهاية الفترة المحددة لصرف الحافز للتأكد من استحقاقه للحافز من عدمه، ومن يتجاوز غيابه خمسة أيام عارضة أو اعتيادي في الشهر لا يستحق الحافز عن هذا الشهر، وذلك تحت مسئولية شئون العاملين ومدير المدرسة من واقع سجل 68 إجازات، والتأكيد على توقيع المعلم «۲۰ توقيع» كل شهر ماعدا شهر فبراير «۱۸ توقیع».

وأشارت إلى أنه في حالة عجز معلمي الفصل بالمدرسة نستعين بمعلمي الصفوف العليا لانتظام العمل واستقراره وذلك حسب عدد حصص العجز فقط دون تجاوز، مع التأكيد على عدم تعطيل أي مادة، وأن مدير المدرسة ولجنة الجدول مسئولان عن ذلك مع استيفاء إقرار على لجنة الجدول ومدير المدرسة ومسئول الماهيات بالمدرسة معتمد ومختوم وتسليمه مع البيان الورقي، ويتم تسليم البيانات «إكسل - ورقي - الإقرار معتمدة لرئيس الوحدة التعليمية بالقطاع ليقوم بدوره بتجميع كل بيانات القطاع كاملا».