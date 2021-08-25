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«تعليم الجيزة» تقرر توزيع حافز رياض الأطفال على المعلمين

كتب:

كريم روماني
11:29 م | الأربعاء 25 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه سيجري توزيع حافز رياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، وذلك عن خمسة أشهر للعام الدراسي الماضي 2020/2021 فبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو، بمبلغ 800 جنيه عن للشهر الواحد، وكذلك فرق الـ100 جنيه عن ثلاثة أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير 2020/2021، وسيجري إدراجها على سيستم الإدارة اليوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري.

وشددت المديرية، في مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، بضرورة صرف مستحقات العاملين، من اعتمادات العام المالي الحالي 2020/2021، وذلك تحت مسئولية توجيه رياض الأطفال والتعليم الابتدائي بالإدارة، حتى يتسنى طلب تعزيز من وزارة المالية، بصرف هذا الحافز.

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