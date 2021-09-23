«التعليم» تعلن ضوابط صرف حافز معلمي رياض الأطفال

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد وضوابط صرف الحوافز للمعلمين والموجهين لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى من الصف الأول وإلى الصف الرابع الابتدائي، مشددة على المعلمين بضرورة الالتزام بهذه القواعد.

وحددت الوزارة في بيان لها، المواد التي تستحق صرف حافز للمعلمين من رياض الأطفال من الأول وحتي الرابع الابتدائي وهي «اللغة العربية - الرياضيات - ع - العلوم - الدراسات - المتعدد».

وترصد «الوطن» في السطور التالية قواعد صرف حافز رياض الأطفال والصفوف الأولى (من الأول وحتى الرابع الابتدائي).

قواعد صرف الحافز

- أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل وشاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبًا للتدريس أو التوجيه.

- أن يكون المعلم موقعًا 20 توقيعًا شهريًا ما عدا شهر فبراير 18 توقيع.

- في حالة الغياب أكثر من 5 أيام يحرم من الحافز.

- بصرف الحافز للإجازات الوضع.

يصرف الحافز للمرضى بقرار من وزير الصحة رقم 209 لسنة 1990.

- يصرف الحافز كاملا بمبلغ 800 جنيه.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يعتبر أيام الإجازات والمناسبات والأعياد الرسمية أيام عمل فعلية، وتعتبر الإجازات الاستثنائية أيام عمل في حالة صدور قرار من السلطة المختصة، يخفض الحافز بنسبة 25% في حالة عدم تنفيذ التكليفات التي تصدر من إدارة المدرسة أو الجهة الإدارية.

«التعليم»: الحضور فعلي في العام الدراسي الجديد

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أنه سيتم تطبيق مناهج جديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي تهتم بتنمية المهارات.

ولفتت وزارة التربية والتعليم، إلى أن المنصات التعليمية ستكون مساعدة على فهم المقررات بجانب الحضور الفعلي في المدارس.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم تفعيل الحضور والغياب في المدارس، مؤكدة على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة تسليم الطلاب الكتب اعتباراً من أول أيم الدراسة.