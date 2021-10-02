«التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن حافز رياض الأطفال في المدارس الرسمية

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات على مستوى الجمهورية، بأنه إيماءً إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 يونيو الماضي 2021 بشأن تضرر العاملين بالمدارس الرسمية من احتساب حافز الصفوف الأولى ضمن الحد الأدنى للأجور وكذلك احتساب حافز الجهود غير العادية بالمدارس الرسمية للغات المتيمزة، يصرف حافز تطوير التعليم بصفوف رياض الأطفال والصفوف الأولى إلى الثالث من الموازنة العامة للدولة على دعم موازنات المديريات لصرف الحافز.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه عند احتساب حافز الجهود غير العادية بالمدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة ضمن حصيلة الخدمات التجريبية بالمدارس وبناءً على ما يجرى عرضه، وأن حافز التجريبيات محل بحث بإدارة فتوى المالية بمجلس الدولة وما زال محل البحث.

«شوقي»: الدراسة حضورية في المدارس مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والفني، أن العام الدراسي الجديد 2021-2022 يبدأ اعتباراً من 9 أكتوبر الجاري، موضحاً أن الدراسة حضورية مع تفعيل الحضور والغياب وهو إلزامي، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كارتداء الكمامة وغسل اليدين بانتظام.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه يجرى حالياً التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكات وجميع مديريات الصحة على مستوى الجمهورية لضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة في المدارس، مؤكداً أن الدراسة ليست أون لاين.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة تشجيع الطلاب على الحضور وتنمية مهاراتهم وتفعيل جميع الأنشطة المدرسية ومجموعات التقوية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، للتخفيف على أولياء الأمور، وسيتسلم الطلاب الكتب المدرسية اعتباراً من أول يوم دراسة.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أكد في بيان له، أنه سيجرى عقد اجتماع إلكتروني بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان وجميع مديريات التعليم في مختلف المحافظات للوقوف على الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد وتطبيق الإجراءات الاحترازية.