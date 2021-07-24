وزير الأوقاف يشكر الرئيس على اهتمامه بعمارة بيوت الله ومساجد آل البيت

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة، ومساجد آل البيت بصفة خاصة، قائلا: «أتوجه باسمي وباسم جميع العاملين بوزارة الأوقاف بخالص الشكر والامتنان والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة، ومساجد آل البيت (رضي الله عنهم) بصفة خاصة».

ودعا الله (عز وجل) أن يجزيه عن ذلك خير الجزاء، وأن يزيده سدادًا وتوفيقًا في خدمة الدين والوطن.

الرئيس يتابع تطوير مساجد آل البيت

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء دكتور أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع «إبداع» للرخام والجرانيت، والمهندس أحمد فايز استشاري مشروع مسجد مصر.

وجرى استعراض سير العمل في جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، ووجه الرئيس بأن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تمشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.