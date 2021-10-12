«الوزراء» يكشف أسباب زيادة أسعار الغذاء عالميا

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، اليوم، أسباب ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، مشيرة إلى أن زيادة الطلب عليه بعد التعافي العالمي من فيروس كورونا تعتبر أول الأسباب، مبينا أن هناك دولة تشهد طلبًا مضاعفًا على الأعلاف وهي الصين التي تهدف لإعادة تأسيس مراعي الخنازير لتعويض ما فقدته خلال الفترة الماضية، نتيجة الإصابة بالحمى الإفريقية وتأثر 60% من قطاع تربية الخنازير في الصين.

ارتفاع تكاليف الشحن

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن السبب الثاني يتمثل في ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، والذي أدى إلى رفع أسعار الغذاء، موضحا أن سعر الحاوية ارتفع 10 آلاف دولار وهذا الارتفاع يتحمله المستهلك.

زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى الحكم في 2014 وجّه ببناء مخزون استراتيجي من السلع المختلفة لتكفي لفترات طوية وتم تطبيق ذلك على مدار سنوات وأصبح المخزون استراتيجي لبعض السلع يصل إلى 6 أشهر ويتم استخدامه في وقت الأزمات لضبط الأسعار حتى لا يتم نقل الزيادة إلى المواطن مؤكدا أن هناك سلع خارج السيطرة مثل المعادن والحديد.

وقف الاستيراد

وتابع: «إحنا مش عاملين المخزون عشان نكسب منه لكن عشان المواطن ميحسش بارتفاع الأسعار، و35% من التضخم الحالي اسمه التضخم المستورد وإحنا منقدرش نوقف استيراد لأننا بنستورد مواد خام، والزيت عندنا فيه مخزون يكفي 3 أشهر ونصف، ومخزون القمح يزيد عن 4 أشهر والسكر يصل إلى 4 أشهر، وكبار الاقتصاديين في العالم يتوقعون أن الموجة التضخمية الحالية لن تستمر طويلا».

واستطرد: «في مطلع 2022، يبدأ السوق في التوازن مجددا وتبتدي الموجة التضخمية في الانكسار والمخزون الاستراتيجي الحالي هيساعدنا في الوصول لكده بأقل الخسائر، وفيه أشياء ليس للحكومة السيطرة عليها مثل المنتجات الزراعية التي تخضع للتقلبات الجوية، ودي طبيعة أسعار الخضار والفاكهة، ومفرحش كمستهلك لما الاقي سلعة رخيصة أوي لأن فيه ناس بتتعرض للخسارة في كده وهم المزارعين، والفلاح مش هيزرعها السنة الجاية وده هيرفع سعرها تاني».