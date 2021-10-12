أول عملية تثبيت عظام فك مكسور في حادث لشاب بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أنه لأول مرة بمستشفى السنبلاوين العام، نجح فريق طبي في إجراء عملية تثبيت كسر بعظام الفك لشاب يبلغ من العمر 35 عاماً، في إطار سعي مديرية الصحة لتوفير جميع الخدمات والجراحات الطبية الدقيقة بكافة التخصصات في المستشفيات التابعة لها.

نجاح عملية تثبيت فك شاب

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريقاً طبياً نجح في إجراء عملية تثبيت كسر بعظام الفك، لشاب يبلغ من العمر 35 عاماً، بمستشفى السنبلاوين العام وذلك أثر حادث اليم، مما أدى إلى كسر بالغ بعظام الفك، حيث تم إصلاح الكسر وتثبيته بالشرائح والمسامير الطبية، تحت تأثير البنج الكلي، وتعتبر تلك الجراحة من الجراحات ذات المهارة الخاصة.

تأهيل الكوادر الطبية

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، أنه تم تأهيل الكوادر الطبية بمستشفى السنبلاوين العام وذلك لإدخال جراحات الوجه والفكين إلى قائمة العمليات، سعياً وراء تقديم خدمة أفضل للمرضى.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر للإدارة العامة لطب الأسنان ولإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية، والأطقم المعاونة، متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، وخاصة الفريق الطبي، تحت إشراف الدكتور نادر رمضان، رئيس القسم، والدكتور محمد الساعاتي، ماجستير جراحة الفم بمستشفى السنبلاوين العام.

تانك أكسحين لمستشفى شبراهور

من جهة أخرى، تقدم الدكتور سعد مكي بالشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على دعمها مستشفى شبراهور المركزي بتانك أكسجين بسعة 6 آلاف لتر، بقيمة تقديرية حوالي 1.5 مليون جنيه، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير مستشفى شبراهور، لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى، خاصةً مرضى فيروس كورونا، والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها، كما أنه سيساعد في تشغيل العنايات المركزة بالمستشفى بصورة مستمرة، بالإضافة إلى تشغيل شبكة الغازات وزيادة قدرتها الاستيعابية، وكذا حل مشكلة نقص ضغط الأكسجين بالمستشفى.