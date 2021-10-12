«السياحة»: احتفالية الأقصر سيحضرها فنانون وصحفيون من 165 دولة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تنتهج استراتيجية جديدة في الترويج للسياحة بالأقصر، وبشكل جديد لا يشبه موكب المومياوات، موضحًا أن هذه الطريقة ستكون متوافقة مع استراتيجية الدولة للسياحية. لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حضر البروفة التحضيرية للفيلم التسجيلي لاحتفالية الأقصر، والذي يشمل كل معالم السياحة المختلفة في الأقصر، والتطوير الأخير فيها في المعابد وكذلك الأغاني الشهيرة في هذه المحافظة التي تسرد حكاية الحضارة في الأقصر.

شركة واحدة لموكب المومياوات واحتفالية الأقصر

أضاف «العناني» خلال تصريحات تليفزيونية له، بشأن الاحتفالية المنتظرة، أنه يجرى الاستعانة بفنانين غير مصريين في الاحتفالية، وهذا أمر ليس خاطئا، مشيرًا إلى أن العرض يتضمن حياة أجانب تركوا دولا أوروبية من أجل العيش في الأقصر، موضحًا أن الشركة التي أشرفت على موكب المومياوات ستكون مشرفة على الاحتفالية الترويجية للسياحة في الأقصر، وأن شكل الموكب سيكون مختلفًا.

«ترقب وانتظار».. كرنفال الأقصر العالمي

تابع وزير السياحة والآثار بشأن الكرنفال العالمي المنتظر بالأقصر: «الاحتفالية هيكون فيها بهجة وموسيقى ومزمار وحركة، عشان الناس بعد كورونا عاوزه تتحرك وتحتفل، وعاوزين نوري كل منطقة في الأقصر للعالم، وبدأ التصوير منذ شهرين والناس مبتنامش، وإحنا لدينا دقة في التنظيم ورقي في الأداء واحترام الآثار، مصر حيوية شابة وفيها أماكن شابة وهنحاول نظهر ده في الفيلم».

وأضاف «العناني»: «هنعمل الحفلة في الأقصر في الشتاء، وهتبقى رسالة دعاية للعالم ولسه متحددش تاريخ الحفلة، هنبدأ بحملات ترويجية وهنتواصل مع صحفيين مختلفين، مثلما حضر في موكب المومياوايات صحفيون من 165 دولة، لسه بنشوف ميعاد مناسب غير متعارض مع مواعيد الأحداث العالمية، وهنروح نعمل حدث بعدين في الجلالة والعلمين ثم شرم الشيخ، وهنعمل الاحتفالات في كل محافظات مصر إن شاء الله».