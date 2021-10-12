وزير السياحة والآثار يداعب طفلا خلال زيارته لمعبد الكرنك

داعب وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، طفلا صغيرا يبلغ بضعة أشهر، وسأله أسمك إيه؟، وسط ضحكات السياح المتواجدين، والتقط صورة تذكارية مع الطفل الصغير الذي حمله الدكتور مصطفى الوزيري، أمين المجلس الأعلى للأثار.

جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحافظ الأقصر لمعابد الكرنك، لمتابعة آخر التجهيزات والتشطيبات النهائية داخل طريق الكباش الفرعوني شمال المحافظة.

«مدبولي» يتفقد صالة الأعمدة

وتفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صالة الأعمدة داخل معابد الكرنك، لمتابعة أعمال الترميم التي تتم داخل الصالة فضلًا عن أعمال الترميم التي تتم بعدد من الكباش داخل معابد الكرنك.

«مدبولي» يتابع الأعمال خلف كنيسة «العذراء»

كما تابع، رئيس مجلس الوزراء في بداية جولته بمحافظة الأقصر، صباح اليوم، آخر تطورات الأعمال خلف كنيسة السيدة العذراء وسور طريق الكباش الفرعوني، قبل الافتتاح الكبير الذي سيتم تنظيمه في نوفمبر المقبل بحضور العديد من القيادات الهامة المحلية والدولية.

وتستعد محافظة الأقصر لحفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني بعد الانتهاء من الأعمال والتجهيزات داخل المحافظة وميادينها وشوارعها الهامة.