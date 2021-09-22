وزير الآثار يناقش آخر مستجدات الأعمال بمشروع طريق الكباش

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة و الآثار، اجتماعا موسعا مع اللجنة الأثرية المعنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم «طريق الكباش»، الذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس قطاع المتاحف، ومستشار الوزير للعرض المتحفي، ورئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار، ومعاون الوزير للعرض المتحفي، ومدير عام إدارة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف.

مناقشة الأعمال النهائية والموقف التنفيذي لمشروع طريق الكباش

وخلال الاجتماع جرت مناقشة الأعمال النهائية والموقف التنفيذي لمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، بالإضافة إلى تحديد أماكن الزيارة الجاذبة على هذا الطريق وتجهيزها لتكون معرضا للصور النادرة من القرن الـ19، التي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر، وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، وذلك تمهيداً للاحتفالية الكبرى التي ستقام خلال الأشهر القليلة المقبلة، للترويج لمحافظة الأقصر.

إتاحة طريق الكباش للزيارة

كما سيجري تزويد هذه الصور ببطاقات تعريفية وعمل «كيو آر كود -QR Code» لها لتحويل الزائر على الموقع الإلكتروني للوزارة لمزيد من المعلومات عن الصور والمعرض والطريق.

كما ستجري إتاحة طريق المواكب للزيارة عن طريق تمهيد الممشى ورفع كفاءة الطريق وعمل إضاءة ليلية، بالإضافة إلى تزويد الطريق بعدد من اللوحات الإرشادية يجري تصميمها بمواد مقاومة لأشعة الشمس.