7 شروط للتعيين بوظيفة مأذون.. أبرزها اللياقة الطبية

وضع مشروع قانون المأذونية الجديد، مجموعة من الشروط لابد من توافرها فيمن يعمل مأذونا.

وترصد «الوطن»، من واقع مشروع القانون، الشروط الواجب توافرها في المأذون بالسطور التالية:

1. أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية الكاملة.

2 . ألا يقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين عاما، ولا يزيد على أربعين.

شروط التعيين في وظيفة المأذون

3 . أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أية كلية تابعة لجامعة أخرى شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.

4 . أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

5 . ألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو الأمانة

6 . أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته بشهادة رسمية، وشهادة صادرة من الطب الشرعي تقيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

7 . أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفي منها قانونا.

الشهادات المطلوبة لوظيفة المأذون

ونصت المادة 6 من مشروع قانون المأذونية، على أنه: «إذا لم يتقدم للتعيين من يكون حاصلا على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 5 فقرة ج، يجوز قبول طلبات التعيين ممن يكون حاصلا على شهادة الثانوية من الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له، أو شهادة الثانوية العامة، بشرط اجتياز امتحان بعقد في مادة الفقه، والتي تحتوي على أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما، ويتم الإعلان عن الامتحان قبل موعده بخمسة عشر يوما في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بمحكمة الأسرة المختصة».

كما اشترطت المادة، أن توضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة، ويجرى الامتحان أمام تلك المحكمة أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها.

ويجتاز الامتحان من يحصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة، وتعلن نتيجة الامتحان في اللوحة المشار إليها بالفقرة الأولى.