سعد لمجرد وروان بن حسين يتصدران التريند بسبب رقصة

تصدر الفنان المغربي سعد لمجرد تريند مواقع التواصل الاجتماعي هو والبلوجر الكويتية روان بن حسين، وذلك بعد انتشار فيديو لهما وهما يرقصان مع بعضهما البعض، وهذا الأمر تسبب في حالة جدل كبيرة.

سعد لمجرد وروان بن حسين يتصدران الترند

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من الحفل الأخير الذي أقامه الفنان سعد لمجرد في مدينة دبي بدولة الإمارات، وظهر سعد لمجرد في الفيديو مع روان بن حسين وهما يرقصان ويتبادلان الأحضان والقبلات.

وليس هذا فحسب ولكن وصل الأمر الى قيام سعد لمجرد بتقبيل يد روان بن حسين واستكمال لقطاتهما خلال الحفل.

وهذا الفيديو تسبب في حالة كبيرة من الجدل بين جمهور الثنائي سعد لمجرد وروان بن حسين وعرضهم لبعض الانتقادات وانتشرت التساؤلات عن طبيعة العلاقة بينهم التى تتسبب فى هذا الفيديو.

ولكن التزم الثنائي سعد لمجرد وروان بن حسين الصمت ولم يعلقا إطلاقا على الفيديو أو التعليقات التي انتشرت عنه.

سعد لمجرد يتواجد في مصر

يذكر أن الفنان سعد لمجرد كانت قد تواجد في مصر خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتسجيل حلقة في برنامج «سهرانين» مع الفنان أمير كرارة والذي يتم إذاعته عبر شاشة قناة on e.

وخلال الحلقة تحدث الفنان سعد لمجرد عن كثير من الأسرار الفنية وكواليس تعاونه مع عدد كبير من الفنانين وعن بداياته في مجال الفن وما هي العقبات التي واجهته خلال مشواره الفني والأزمات التي تعرض لها مؤخرا.

كما قدم خلال الحلقة، عددا من الأغاني الخاصة به، بالإضافة إلى غنائه لعدد من النجوم من بينهم العندليب عبد الحليم حافظ.

وكان قد طرح الفنان سعد لمجرد مؤخرا فيديو كليب بعنوان «انتي حياتي» والتي تعاون فيها مع فريق كاليما.