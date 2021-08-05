نشاط سعد لمجرد في مصر خلال 6 سنوات.. حفلات ودويتو و«أغنيات بالبلدي»

أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد، أنه سيقيم حفلات قريبًا في مصر، مشيرًا إلى أن ما حدث من إلغاء حفل سابق له في مصر بسبب اتهامه بالاغتصاب «كانت موجة وحاجة بسيطة».

وناشد «لمجرد» الجمهور، خلال تصريحات تلفزيونية، بعدم مهاجمته بسبب بعض المشكلات الشخصية: «لا بد أن يعلم الجمهور جيدًا أن حياة الفنان الشخصية تختلف عن حياته الفنية، وبالتالي من يحب فنانا يجب أن يركز مع فنه وألا يركز على حياته الشخصية».

وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن»، ملامح علاقة المغني المغربي بمصر، التي تنوعت ما بين إقامة حفل وإلغاء آخر وغناء دويتو مع محمد رمضان وغيرها.

حفل بورتو كايرو مول

شهد ديسمبر من عام 2015، شهد أول حفل لسعد لمجرد في مصر، حيث أحياه في «بورتو كايرو مول» بمناسبة الاحتفال بافتتاح المول، بعد النجاح الذي حققه بأغنيته «باغية واحد» التي تجاوزت 45 مليون مشاهدة على منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب».

حفل في شرم الشيخ بمناسبة العيد

في 15 سبتمبر 2016، أحيا سعد لمجرد حفلا في منطقة «دولشي فيتا» في مدينة شرم الشيخ، قدم خلالها عددا من أشهر أغنياته، مثل «أنا معاك، إنت معلم، أنا ماشي سهل، ودارت عليك».

تزامنا مع اتهامات التحرش.. إلغاء حفل كايرو شو

في العام الماضي، طالت اتهامات بالاغتصاب المغني المغربي، إلا أن مؤسسة «كايرو شو» أصدرت بيانا صحفيا، أعلن فيه أنه سيحيي أولى حفلاته الغنائية الاستعراضية، بعدما اتفقت معه حتى يحييها على مسرح «كايرو شو» بالتجمع الخامس «كايرو فيستفال سيتي ».

ومع وضع اللمسات النهائية للاتفاق بين الطرفين، تبنت مجموعات نسوية حملة بعنوان (لا لمجرد، سعد مغتصب)، بعد اتهامه أكثر من 3 مرات في قضايا اغتصاب في أمريكا وفرنسا، ما دفع المؤسسة، إلى أن ألغي الحفل وحذفت الإعلانات من على صفحات المؤسسة الرسمية.

عدى الكلام

في يوليو من العام الماضي، طرح سعد لمجرد أولى أغنياته باللهجة المصرية، باسم «عدى الكلام»، بعدما جرى تأجيل طرحها مرتين، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

تعاون مع محمد رمضان

شهد 18 يوليو من عام 2019، طرح أول ديو بين سعد لمجرد وفنان مصري، حيث جرى طرح أغنيته «انساي»، مع محمد رمضان، التي حازت على أكثر من 331 مليون مشاهدة عبر قناة محمد رمضان على منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب».