شروط توثيق عقد زواج المطلقة والأرملة والبالغين في القانون الجديد

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من القضايا الجدلية، والتي تخص المطلقات والأرامل؛ أبرزها زواج المحلل، وطرق توثيق عقود الزواج، إلا أن مشروع قانون المأذونية الجديد نص على عدد من المواد التي تنظم هذه المسائل.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، نصوص المواد القانونية الموجودة في مشروع قانون المأذونين.

تنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين

ونصت المادة 37 من قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، أنه لا يجوز للمأذون توثيق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الاطلاع على شهادة الطلاق أو الحكم النهائي الصادر بتوثيق العقد وشهادة الطلاق الصادرة من جهة أجنبية يجب أن تكون مصدقا عليها من وزارة العدل.

كما تنص المادة 24 على أنه لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 سنة وقت العقد.

شروط توثيق عقود الزواج

وتنص المادة 35 على أن المأذون يعتمد في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري، ما لم يكن الزوج بحالة تؤكد بلوغه السن القانونية، ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير من أي من الزوجين إذا كان مقيداً في إحدى دور التعليم أو كان ملتحقاً بعمل يتطلب الالتحاق به تقديم شهادة ميلاد، أو كان هناك ما يقطع بحمله لجواز سفر.

توثيق عقود الزواج

وتنص المادة 25 من القانون، أنه لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين في خدمة القوات المسلحة، وكذا الجنود وضباط الصف والمساعدين والخفراء النظاميين والسجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية إلا بعد إخطار الجهة التابع لها الزوج، كما لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بعد إخطار المصلحة المذكورة ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا بدون إخطار.

توثيق عقد زواج المطلقة والأرملة

وتنص المادة 38، أنه إذا لم يقدم للمأذون شيء من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة التابع له والعمل بما يأمر به، ويذكر في العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التي حصل أمامها أو تاريخ الترخيص، ولا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفي عنها زوجها إلا إذا قدمت مستنداً رسمياً دالاً على الوفاة، فإن لم تقدم ذلك يمتنع المأذون عن توثيق العقد إلا بإذن من رئيس محكمة الأسرة المختصة، ويذكر في الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفي الحالة الثانية تاريخ الإذن ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندا في إثبات الوفاة وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية إلا بالتصديق عليها من وزارة العدل.