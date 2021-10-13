تفاصيل اتهام الصيدلانية إيزيس لزملائها بضربها بسبب الحجاب.. انتهى بالصلح

اتهمت الصيدلانية إيزيس زملاءها في العمل بالوحدة الصحية بقرية كفر عطا الله سلامة، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بالتعدي عليها بالضرب داخل الوحدة بسبب خلافات بينهم لعدم ارتدائها الحجاب.

الصيدلانية إيزيس تحرر محضرًا تتهم فيه زملاءها بالتعدي عليها

وتوجهت الصيدلانية إيزيس، إلى مركز شرطة الزقازيق وحررت المحضر رقم 38399 جنح المركز، اتهمت فيه زملاءها الإداريين في العمل بالوحدة الصحية بقرية كفر عطا الله سلامة التابعة لدائرة المركز، بالتعدي عليها بالضرب كونها غير محجبة، وتبين من تحريات ضباط المباحث برئاسة المقدم محمد صدقي رئيس مباحث المركز، أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة نشبت بين موظفة دفتر الحضور والانصراف والصيدلانية مقدمة البلاغ لتأخر الأخيرة عن العمل وتدخل زملائها في محاولة منهم لفض المشاجرة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيلهما بعد التصالح بينهما.

«الصيدلانية إيزيس» تبث مقطع فيديو تروي فيه تفاصيل الواقعة

وبثت الصيدلانية إيزيس مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تم تداوله على انتشار واسع، قالت فيه إن موظفي الوحدة الصحية بالقرية دائمو التنمر عليها لكونها غير محجبة وتهتم بالحيوانات وتطعم كلاب القرية بالمأكولات، واصفين إياها بـ«بتاعة الكلاب»، حسبما ذكرت في مقطع الفيديو المتداول لها، وطالبت في الفيديو الذي بثته، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بالتدخل والتحقيق في الواقعة.

«الصيدلانية إيزيس» تلتقي محافظ الشرقية ووكيل الصحة ونقيب الصيادلة

والتقت الصيدلانية إيزيس، بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بعد بثها مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، واستمع المحافظ لها، مؤكداً أنه في انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في تلك الواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن، وذلك في حضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

وطالب المحافظ الصيدلانية إيزيس بالتحلي بالحكمة والصبر وأخلاق مهنه الصيادلة والتغلب على المشكلات والاستفادة من التجارب الحياتية لصقل مهارتها في التعامل مع الآخرين، والاستمرار في تحصيل العلم لمواكبة التطور العلمي والصناعي لتطوير مهنة الصيدلة وتقديم أفضل الخدمات في مجال الدواء.

«الصيدلانية إيزيس» تقدم الشكر للمحافظ للاستماع لشكواها

ومن جانبها، قدمت الدكتورة إيزيس مصطفى إبراهيم الشكر لمحافظ الشرقية لاستقبالها لها اليوم بعد أن علم بما تعرضت إليه داخل مقر عملها للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم قانوناً ، مقدمة له الشكر والتقدير والامتنان.