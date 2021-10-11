محافظ الشرقية يستقبل الصيدلانية المعتدى عليها بسبب عدم ارتداء الحجاب

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتورة الصيدلانية إيزيس مصطفى إبراهيم، التي تعمل بالوحدة الصحية بقرية كفر عطا الله سلامة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، واتهمت موظفين بالتعدي عليها بالضرب والتعامل معها بطريقة غير لائقة بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة

واستمع محافظ الشرقية للطبيبة الصيدلانية، مؤكداً أنه في انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في تلك الواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن، جاء ذلك في حضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

المحافظ يطالب الصيدلانية بالتحلي بالحكمة والصبر

طالب المحافظ الطبيبة الصيدلانية بالتحلي بالحكمة والصبر وأخلاق مهنه الصيادلة والتغلب على المشكلات والاستفادة من التجارب الحياتية لصقل مهارتها في التعامل مع الآخرين، والاستمرار في تحصيل العلم لمواكبة التطور العلمي والصناعي لتطوير مهنه الصيدلة وتقديم أفضل الخدمات في مجال الدواء.

وأكد محافظ الشرقية اعتزازه وتقديره لدور القطاع الصحي داخل محافظة الشرقية ومجهوداته الملموسة في تنفيذ المبادرات الرئاسية والتصدي لجائحة كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة إيزيس مصطفي إبراهيم الشكر لمحافظ الشرقية لاستقبالها لها اليوم بعد أن علم بما تعرضت إليه داخل مقر عملها للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم قانوناً ، مقدمة له الشكر والتقدير والامتنان.

بلاغ من الصيدلانية بشأن الاعتداء عليها بالضرب

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من «إيزيس مصطفى» صيدلانية بالوحدة الصحية بقرية كفر عطا الله سلامة التابعة لدائرة المركز بتعدي عدد من الموظفين الإداريين «زملائها» عليها بالضرب لكونها غير محجبة.