مسؤول أممي: منبهر بوجود طاقتي الرياح والشمسية في مصر

قال نايجل توبينج، ممثل الأمم المتحدة من أجل مؤتمر المناخ الدولي، إن هناك شغفا عظيما في مصر للمشاركة في محاربة تغيير المناخ لافتا إلى أنه سعيد بزيادة مصر ويأمل بتكرار الأمر في المستقبل، مبينا أنه التقى وزيرة البيئة ياسمين فؤاد التي تبذل جهودا كبيرا لمكافخة تغيير المناخ، وكذلك التقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وكان لديه معلومات دقيقة عن طاقة الرياح في مصر التي انبهر بها، لافتا إلى أن ذلك سيجعل مصر مصدرا للطاقة المتجددة بشكل رائع، وتصدير الطاقة الخضراء إلى مختلف البلاد.

لاحظ حماسا مصريا لترؤس قمة المناخ

وأضاف «توبينج» خلال مداخلة عبر تطبيق زوم في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه جاء إلى مصر قبل 3 أعوام وكان هناك حماس مصري لترؤس قمة المناخ الـ 27 في بريطانيا، وتحدث حينها عن البطل المصري محمد صلاح والبطولة الأفريقية، مؤكدا انبهاره بوجود طاقة الرياح في مصر بجانب توفير الطاقة الشمسية ونموها بمعدلات عالية.

مصر قائدة في مجال الطاقة الخضراء

وأوضح ممثل الأمم المتحدة من أجل مؤتمر المناخ الدولي، أن الطاقة المتجددة سريعة التطبيق وتكلفة تطبيقها رخيصة وسيكون لدى مصر مصدر للعملة الصعبة، ومصر مستعدة لذلك في أقرب وقت، متابعا: «مصر تعمل كقائد في مجال الطاقة الخضراء وهناك محاولات للوصول إلى صفر من انبعاث ثاني أكسيد الكربون ومصر تستطيع الوصول من 1% إلى 42% بالمجهود الذي سيتم بذله الفترة المقبلة، أشعر بحماس لقيادة مصر في هذا المجال، وأكثر من 100 ممثل عن دولة عالمية سيحضرون مؤتمر المناخ المقرر إقامته في بريطانيا».