وزيرة البيئة تلتقي بطل المناخ البريطاني وتناقش مشاركة مصر في «COP26»

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نيجيل توبينج، بطل العمل المناخي البريطاني، والسفير البريطاني بالقاهرة، لمناقشة التعاون المشترك في قضايا تغير المناخ، تمهيداً لاستضافة بريطانيا لمؤتمر تغير المناخ COP26، المقرر عقده في جلاسكو نوفمبر 2021، وكذلك استعراض استعدادات مصر حال استضافتها لـ COP27 العام القادم.

وزيرة البيئة: مصر ستكون لها تجربتها الخاصة في اختبار بطل المناخ

واستمعت وزيرة البيئة إلى تجربة «توبينج» كبطل للعمل المناخي، والأنشطة التي قام بها، والتحديات التي واجهها حتى الآن للقيام بدوره، مشيرة إلى تطلعها لمعرفة آليات اختيار بطل العمل المناخي واختصاصاته والأنشطة المنوط به القيام بها، لوضعها في الاعتبار عند قيام مصر باختيار أبطال العمل المناخي في إطار استعداداتها لاستضافة مؤتمر المناخ العام القادم COP27، مشيرة إلى أن مصر ستكون لها تجربتها الخاصة في اختيار بطلها للعمل المناخي.

وقال «توبينج» إن اختياره بطلا للعمل المناخي، جعلته يشارك في العديد من الموضوعات المتعلقة بقضية تغير المناخ، ومنها رفع الطموح والتمويل، والربط بين إجراءات المواجهة لآثار تغير المناخ ومجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار في العمل المناخي، وآليات جذب القطاع الخاص، وتشجيع الشباب والمجتمع المدني على تبني حلول المناخ، مشيراً إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لمواجهة آثار تغير المناخ، وخلق المزيد من أطر التعاون بين كافة الأطراف ودعم إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ على حد سواء.

مصر وبريطانيا نجحتا في خلق زخم كبير بملف التكيف

من جانبها، أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بما أثمرت عنه حتى الآن الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة في تحالف التكيف والمواجهة لآثار تغير المناخ، حيث نجحتا معاً في خلق زخم كبير بملف التكيف، وأصبح أحد الأولويات المطروحة على مائدة مناقشات تغير المناخ.

وقالت وزيرة البيئة، إن توفير المزيد من التمويل والإجراءات الفعلية سيحقق خطوات كبيرة في هذا المجال، ونسعى للعمل على ذلك في مؤتمر المناخ COP 26 واستكماله مع استضافة مصر لمؤتمر COP 27.

واستعرضت «فؤاد» بعض الجهود المصرية في مواجهة آثار تغير المناخ، ومنها تولي رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية، وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية، والعمل على الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والاستراتيجية الوطنية للتكيف.

«فؤاد»: الموضوعات المرتبطة بتغير المناخ عديدة وتحتاج إلى حوار حقيقي

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الموضوعات المرتبطة بقضية تغير المناخ، عديدة وتحتاج لحوار حقيقي بين كافة الأطراف، ومنها الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والذي كان من الموضوعات الهامة التي حرصت مصر على تسليط الضوء عليها خلال رئاستها لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP 14، وستحرص مصر حال استضافتها لمؤتمر المناخ أن تستكمل تسليط الضوء عليها، حيث تم إعداد إطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد 2020، وسيتم إقرارها العام القادم، موضحة أن تناول أثر تغير المناخ على فقد التنوع البيولوجي وتأثيره على مجتمع الأعمال والمجتمعات المحلية هو موضوع هام.

ومن جانبه، بحث السفير البريطاني مع وزيرة البيئة خطط مصر للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ COP 26 بجلاسكو، واستعداداتها لاستضافة المؤتمر القادم COP27، باعتبار مصر شريك رئيسي للمملكة المتحدة في قضية تغير المناخ، ورحب بمشاركة بريطانيا لمصر تجربتها في اختيار بطل العمل المناخي من حيث المعايير والآليات، مؤكدا أن مصر ستقدم تجربتها الخاصة في اختيار بطلها للعمل المناخي.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول أولوية التمويل والتكيف كموضوعات للمناقشة في مؤتمري المناخ القادمين، مؤكدة أنها قضية ملحة للدول النامية وخاصة القارة الأفريقية، لذا فإن مصر ستستكمل جهودها لدعم تلك القضية والتي سلطت الضوء عليها منذ قيادتها القارة الأفريقية في مفاوضات المناخ واتفاق باريس والخروج بالمبادرتين الأفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة.